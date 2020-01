Le Noël de Rémi-Pierre Paquin en 10 questions

Q : Une tradition incontournable du temps des Fêtes?

R : Le party du 31 décembre à mon chalet, à Saint-Jean-des-Piles. Je fais une patinoire sur la rivière Saint-Maurice. Au jour de l'An, nous sommes une soixantaine dans le chalet.

Q : Votre plus beau souvenir de Noël?

R : Quand j’étais jeune, Noël se passait du côté de ma mère. Mon oncle Meda avait une taverne à Saint-Tite. Quand j’étais en deuxième secondaire, nous avions fait un petit spectacle à la taverne, mon cousin, un ami et moi. Nous avions joué trois pièces, les trois seuls morceaux que nous connaissions à l'époque (Satisfaction des Rolling Stones, A Hard Day’s Night des Beatles, et je pense que le troisième était Welcome soleil de Jim et Bertrand).

Q : Votre pire souvenir du temps des Fêtes?

R : Manquer d’essence avec ma copine de l’époque alors que nous allions à la messe de minuit. C’était avec ma Renault 5, dans le temps que je mettais entre trois à cinq dollars d’essence dans ma voiture. Elle avait ses petits souliers, sa petite robe et son petit manteau. Nous avions dû faire du pouce.

Q : Le plus beau cadeau que vous avez reçu?

R : Une console ColecoVision avec des cassettes. Quand j’ai développé le cadeau, c’était le plus beau jour de ma vie. Je me suis levé aux aurores le lendemain de Noël pour en jouer.

Q : Êtes-vous plus du type cadeaux ou pas de cadeau?

R : Je suis encore cadeaux. Nous disions « déboucher » des cadeaux. Des fois, ça me revient dans le temps des Fêtes. Aussi, j’aime bien mettre des petites niaiseries dans les bas de Noël.

Q : Un mets incontournable dans le temps des Fêtes?

R : J’ai mon classique et les gens l’attendent. Le 31 décembre, je fais ma célèbre dinde au bacon. Je mets du bacon partout, en dedans, à l’extérieur. Je fais des motifs comme sur une tarte avec le bacon sur la dinde. Les gens prennent des égoportraits avec ma dinde au bacon.

Q : Votre film de Noël préféré?

R : A Christmas Story (Une histoire de Noël). C’est le petit gars aux grosses lunettes, qui veut une carabine à plomb à Noël. Le monsieur se commande une lampe en jambe sexy. C’est vraiment drôle.

Q : Avec qui fêtez-vous Noël et le jour de l’An?

R : Noël, c’est en famille. Mon frère nous reçoit à Saint-Jean-des-Piles. Le jour de l’An, c’est entre amis, avec des membres de la famille également. Je fais un buffet thématique : les années 80, le spécial mijoteuses, de la nourriture soit verte, blanche ou rouge, etc. Cette année, c’est le buffet du futur. Les gens doivent apporter quelque chose qu’on n’a jamais vu.

Q : Quelle est votre chanson de Noël préférée?

R : Blue Christmas d’Elvis.

Q : Vos vœux pour la nouvelle année?

R : Il manque un peu de penseurs, de gens pour réfléchir. Je trouve que les polémistes ont la cote. Je nous souhaite plus de profondeur, de nuance et de réflexion. Prendre le temps de s’informer et éviter les opinions tranchées sur les sujets que l’on ne connaît pas.