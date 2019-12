Sherbrooke diminue sa subvention pour les bornes de recharge

La subvention qu’offre la Ville de Sherbrooke pour l’achat et l’installation de bornes de recharge résidentielles pour les véhicules électriques passera de 500 $ à 300 $.

Toutefois, le budget total pour offrir les subventions aux citoyens passe de 156 000 $ à 321 000 $ en 2020.

Même en augmentant le budget, on doit baisser le montant des subventions parce qu’il y a plus d’adhérents , explique le conseiller municipal du district de Saint-Élie, Julien Lachance.

En novembre dernier, la Ville de Sherbrooke avait suspendu son programme de subventions de bornes de recharge pour véhicules électriques pour l’année 2019 en raison d’une trop grande demande.

En tout, 367 subventions ont été remises pour un montant total de 171 500 $. Elles seront payées à même le budget de 2020.