Ville-Marie : augmentation des taxes pour la plupart en raison de l’évaluation foncière

Le nouveau rôle d’évaluation déposé à la MRC de Témiscamingue le 1er novembre dernier fait en sorte que la valeur des maisons a beaucoup fluctué.

Si certaines propriétés voient leur avis d'imposition rester stable ou diminuer, d’autres devront jongler avec une augmentation importante, qui pourrait même atteindre les 15 %, principalement pour les résidences où les chalets situés sur le bord de l’eau.

En raison du nouveau rôle d’évaluation, les revenus de l'impôt foncier pour la Ville de Ville-Marie vont augmenter de 135 000 $, soit 3,96 %.

C’est d’être le plus équitable possible au niveau des citoyens, parce qu’on sait qu’avec le rôle d’évaluation, certains bords de lac augmentent énormément. On voulait aller chercher des revenus, mais être équitable le plus possible pour payer nos investissements qu’on a à faire aussi , explique le maire de Ville-Marie, Michel Roy.

Projets 2020

En 2020, la Ville de Ville-Marie doit faire face à des enjeux concernant ses actifs municipaux. Les infrastructures, les équipements et les bâtiments appartenant à la Ville se font vieillissants. Des sommes considérables devront être investies.

Le budget alloué au déneigement a aussi fait un bond de 40 %. Les dépenses prévues pour l’année 2020 totalisent plus de 5 millions de dollars.

Plusieurs projets sont sur la planche à dessin pour 2020. Près de 3 millions de dollars sont entre autres prévus pour la réfection des rues.