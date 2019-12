Hausse d’impôt pour les propriétaires torontois

Techniquement, il s’agira d’un prélèvement supplémentaire qui s’ajoutera à la facture d’impôt foncier. La hausse sera de 1 % en 2020 et 2021, puis de 1,5 % par la suite jusqu’en 2025.

En moyenne, les propriétaires payeront 45 $ de plus l’an prochain et 280 $ de plus sur après six ans.

La Ville a besoin d'argent pour le transport en commun et le logement social. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Le maire John Tory appuie cette hausse, tout comme la vaste majorité des membres du conseil.

Selon la Ville, ce prélèvement supplémentaire va générer 6,6 milliards de dollars pour améliorer le transport en commun et construire des logements plus abordables.

Ce ne sera probablement pas la seule augmentation d’impôt à toucher les Torontois l’an prochain.

La Ville prévoit aussi une hausse des frais pour la consommation d’eau et la collecte des ordures.