Le Noël de Sylvain Cossette en 10 questions

Q : Une tradition incontournable du temps des Fêtes?

R : Un rassemblement ou un voyage en famille.

Q : Quel est votre plus beau souvenir de Noël?

R : Quand j’étais petit, j’ai reçu une montre. Ce fut l’un de mes plus beaux cadeaux de Noël. Je demandais à plein de gens s’ils voulaient que je leur dise l’heure!

Q : Êtes-vous plus du type cadeaux ou pas de cadeau?

R : Pas de cadeau.

Q : Votre pire souvenir du temps des Fêtes?

R : Le premier Noël que j’ai dû passer sur la route comme artiste, sans ma famille. J’étais à Paspébiac, en Gaspésie, dans un sous-sol, sans fenêtre… Ouf!

Q : Un mets incontournable dans le temps des Fêtes?

R : Le pâté à la viande.

Q : Votre film de Noël préféré?

R : A Christmas Story.

Q : Avec qui fêtez-vous Noël et le jour de l’An?

R : Je suis souvent en spectacle dans le temps des Fêtes. Cette année, c’est au Capitole de Québec, et le 31 décembre, je serai au Zénith de Saint-Eustache. Je passerai donc les Fêtes assurément avec ma blonde et, quand c’est possible, avec mes filles, leurs chums et mes beaux-parents.

Q : Quelle est votre chanson de Noël préférée?

R : Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon ou The Christmas Song.

Q : Vos voeux pour la nouvelle année?

R : La santé, les petits bonheurs de la vie et un hiver pas trop froid!