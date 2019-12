Voyage sonore à travers l’histoire du Manitoba

Ce centre d’archives de l’Ouest et du Nord canadien s’est lancé dans la numérisation de centaines de documents audio de la francophonie manitobaine, grâce à un financement de Bibliothèques et archives Canada de 24 500 $.

Au total, environ 600 documents sonores enregistrés entre 1950 et 2000 doivent être numérisés et archivés. Pour venir à bout de ce travail monumental, le Centre du patrimoine a fait appel à une archiviste spécialisée dans les histoires orales, Sarah Story.

Plusieurs jours par semaine, l’archiviste s’emploie ainsi à extraire les enregistrements audio de vieux supports (cassettes et bandes audio) pour les préserver et les rendre accessibles au public sur le site de la Société historique de Saint-Boniface, qui gère le Centre du patrimoine.

Les archives sonores sont enregistrées dans de vieux supports audio, parfois dégradés et irrécupérables. Photo : Radio-Canada

À la recherche du son perdu

Dans une salle à l’étage, la jeune femme travaille au milieu des cartons d’archives et des vieux lecteurs audio. Elle place les cassettes dans les vieilles machines. Puis, casque sur les oreilles et table de mixage au bout des doigts, elle écoute, juge la qualité et consigne chaque archive dans un document Excel. Date, état, provenance, support, tout y est soigneusement décrit.

Ces enregistrements nous emmènent ainsi de guitares en pianos, allant de l’Ensemble folklorique de la Rivière Rouge aux concerts du compositeur manitobain Rémi Bouchard.

Ils nous transportent aussi vers des sujets plus sérieux, comme ces entrevues de mineurs belges venus travailler au Manitoba dans la seconde moitié du 20e siècle.

Bref, une bibliothèque sonore diverse et variée.

Préserver une mémoire qui se détériore

L’objectif principal de cette mission est de préserver des documents historiques fragiles qui se détériorent , explique le directeur général du Centre du patrimoine, Gilles Lesage.

Comme dans certains cas, ça fait plus de 50 ans que ça a été enregistré et comme ce sont des médiums qui vont se détériorer très rapidement, il était important de faire [cette numérisation] avant que ce ne soit plus possible parce ce n’est pas remplaçable. Gilles Lesage, directeur général du Centre du patrimoine

Sarah Story confirme l’importance de numériser rapidement cette collection. Elle rappelle que la majorité de ces archives ont été données par des particuliers chez qui l’humidité, par exemple, peut abîmer les cassettes et bobines. Au Centre du patrimoine, les archives sonores sont entreposées dans des chambres fortes où l’humidité est contrôlée. Mais certains supports sont tout de même dégradés et parfois irrécupérables.

Les supports audio sont entreposés dans les chambres fortes du Centre du patrimoine, à l'abri de l'humidité. Photo : Radio-Canada

Sur son document Excel, Sarah Story marque d’une ligne rouge les pièces trop abîmées et inutilisables. Certaines sont perdues, mais d’autres peuvent encore être réparées .

L'archiviste précise que les documents qu’elle traite concernent autant la communauté franco-manitobaine de Winnipeg que certaines communautés rurales à travers la province.

Chaque bobine, chaque cassette que j’écoute et que je traite est vraiment riche en détails. Et pour les chercheurs comme moi, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Sarah Story, archiviste spécialiste des histoires orales

Pour le moment, elle a numérisé près de 300 archives et devrait terminer la première partie de son travail en mars 2020.

Car, après la numérisation des archives sonores de la communauté francophone, Sarah Story va s’attaquer à une série d’entrevues de missionnaires oblats du 20e siècle qu’elle juge très intéressantes .

Elle traitera aussi une autre collection concernant des histoires orales de la Première Nation de Bear Lake, au Manitoba, avec des fichiers qui lui ont été confiés par un membre de cette communauté. La numérisation de ces archives ne sera toutefois pas accessible au grand public.

Des histoires et des surprises

Parmi ces documents sonores, on retrouve des enregistrements de conférences, des concerts de musique ou encore des témoignages. Et, parfois, Sarah Story découvre quelques surprises .

Elle donne l’exemple d’un témoignage d’un habitant de Sainte-Madeleine, une communauté métisse disparue dans l'ouest du Manitoba, dont les récits remontent à avant la Première Guerre mondiale .

Le témoignage de Madeleine Constant, interrogée par Monique LaCoste en 1987 a aussi touché Sarah Story. Le document sonore retrace la vie de cette femme arrivée de Nice, en France, en 1909. Elle raconte son enfance à Saint-Boniface et l'évolution de la société au fil des années.

Dans un autre registre, Sarah Story est aussi tombée sur un enregistrement des cloches de la cathédrale de Saint-Boniface réalisé le 14 juillet 1968, soit six jours avant l’incendie qui a ravagé l’édifice.