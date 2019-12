Les boîtes de dons causent des maux de tête chez les organismes caritatifs de Gatineau

On s’aperçoit que ça nous nuit , fait remarquer le président du conseil d’administration du comptoir Saint-Vincent-de-Paul Riviera, Jean-Pierre Breton, au sujet du règlement municipal concernant les boîtes de dons.

En vertu de la réglementation — adoptée au début de l’année et en vigueur depuis le début de l’automne —, il faut désormais un permis pour installer des boîtes de dons à Gatineau. Le processus de demande pour ces permis s’est cependant avéré plus coriace que prévu, observe M. Breton.

Jean-Pierre Breton est président du conseil d’administration du comptoir Saint-Vincent-de-Paul Riviera. Photo : Radio-Canada

On vient juste de recevoir notre premier permis pour un des emplacements. Et pour les deux autres emplacements, on a des problèmes à avoir nos permis , relate-t-il, ajoutant que des règlements de zonage seraient en cause.

Certaines boîtes de dons situées au même endroit depuis des années devront donc être déplacées, déplore le président de l'organisme.

Ça fait 40 ans qu’elles sont en place et ça fonctionne bien : aucune plainte des citoyens, aucune plainte des gens dans les environs , souligne M. Breton.

Selon des données de la Ville de Gatineau, huit organismes ont fait parvenir 75 demandes de permis d'exploitation à la Municipalité. De ce nombre, 38 demandes ont été annulées par les organismes pour des raisons d'emplacements non admissibles ou de demandes de permis incomplètes , précise une porte-parole de la Ville dans un courriel.

À ce jour, seuls six permis ont été émis par l'administration municipale. Cette dernière traite présentement 31 demandes, dont 14 sont pour le moment jugées incomplètes.

L’éternel problème des déchets

Aux maux de tête bureaucratiques s’ajoute le problème récurrent des Gatinois qui utilisent les boîtes de dons pour se débarrasser de leurs ordures en tout genre.

Selon M. Breton, il n’est pas rare que les bénévoles soient contraints d’aller porter les contenus indésirables et inutilisables des boîtes au centre de transbordement, ce qui est une opération très coûteuse pour l’organisation.

Jean-Pierre Breton a immortalisé les déchets que les gens laissent trop souvent aux boîtes de dons du comptoir Saint-Vincent-de-Paul. Photo : Radio-Canada

On dépense au-dessus de 12 000 $ par année ici juste en termes de déchets , indique-t-il, ajoutant au passage qu’il se demande sérieusement s’il ne vaudrait pas mieux retirer toutes les boîtes de dons.

La conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, dresse un constat semblable. J’ai un organisme qui perd 5000 $ par mois, les Grands frères grandes sœurs, parce qu’ils ont dû enlever leurs boîtes, parce que c’était trop dispendieux pour eux de les gérer , raconte l’élue.

La Ville permet aux organismes d’aller porter leurs ordures gratuitement au centre de transbordement à condition de les avoir triées. Or, c’est une tâche souvent difficile pour les organismes, qui n’ont pas forcément les ressources et le temps de le faire, surtout si tout est souillé par des déchets de table, par exemple.

Louise Boudrias, conseillère du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond (archives). Photo : Radio-Canada

Pour Mme Boudrias, c’est une conséquence malheureuse de l’adoption du programme de gestion des matières résiduelles de la Ville de Gatineau qui a fait en sorte que les gens ont adopté des comportements qu’on ne voulait pas .

La présidente de la Commission sur le développement du territoire, l’habitation et l’environnement, Maude Marquis-Bissonnette, dit comprendre la frustration des organismes de charité. Elle note cependant que les dépôts illicites sont à la baisse et que les choses reviennent progressivement à la normale.

La présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette (archives). Photo : Radio-Canada

Mme Marquis-Bissonnette n’écarte pas non plus la possibilité de revoir la réglementation concernant les boîtes de dons. Il n’est jamais exclu qu’on revoie la réglementation au besoin, mais donnons-nous un an , fait-elle valoir.

