Le Noël de Cindy Bédard en 10 questions

Q : Avez-vous une tradition incontournable des Fêtes?

R : Faire des beignets avec ma mère et maintenant mon fils. Avant, c’était ma mère qui les faisait avec ma grand-mère. Les meilleurs beignets sont ceux au sucre à la crème!

Q : Êtes-vous plus du type cadeaux ou pas de cadeau?

R : J’aime développer des cadeaux et surtout en offrir! Je tente (afin de moins culpabiliser avec ma consommation) d’offrir des cadeaux culturels, comme des billets de spectacle, des coupons-cadeaux au restaurant, des livres, des albums, etc. Je complète pratiquement tout mon magasinage de Noël en une visite au magasin Archambault. Mais cette année, je dois avouer que pour mon fils Lou, il y a une belle collection de tracteurs sous le sapin.

Q : Votre pire souvenir du temps des Fêtes?

R : La solitude. Certaines années, je me souviens d’avoir ressenti cette solitude. Quand je n’étais pas en couple, par exemple, et que je n’avais pas mon fils avec moi. Je dois avouer que je ressens toujours une certaine mélancolie dans le temps des Fêtes en pensant aux gens qui sont moins bien entourés et moins bien nantis. Klô Pelgag a d’ailleurs écrit une superbe chanson embrassant ce sujet, Toute seule pour Noël.

Q : Le plus beau cadeau que vous avez reçu?

R : Ma guitare.

Q : Un mets incontournable des Fêtes?

R : Le pain russe de ma mère avec du Cheez Whiz. Beaucoup de Cheez Whiz!

Q : Votre film de Noël préféré?

R : Forrest Gump. Ce n’est pas un film de Noël, mais il est associé à cette période de l’année chez nous. Sinon, Lou a découvert Joyeux Noël Shrek! et c’est maintenant un film incontournable.

Q : Avec qui fêtez-vous Noël et le jour de l’An?

R : Avec mon fils, ma famille et mes amis. J’adore prendre le temps de faire ma tournée de Noël. Aller prendre un petit café (Baileys) chez mes amies, se faire des soupers. C’est surtout ça, pour moi, le temps des Fêtes. Apprécier les moments avec les gens qui nous entourent.

Q : Quelle est votre chanson de Noël préférée?

R : Ma nouvelle chanson de Noël préférée, c’est En attendant Noël de Damien Robitaille. C’est ma découverte de l'année. Mon fils Lou n’arrête pas de la chanter. C’est cet album qui a accompagné le moment où nous avons décoré le sapin de Noël.

Q : Vos vœux pour la nouvelle année?

Que la nouvelle année soit zen et harmonieuse.

Qu’elle soit remplie de fous rires, de musique. De beaucoup de musique!

De doux moments avec fiston, la famille et les amis.

D’amour et d’amitiés.