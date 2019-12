Le déglaçage des trottoirs est ardu à Sept-Îles

Un mélange de neige et de pluie s'est solidifié sur les trottoirs de Sept-Îles à la suite du refroidissement rapide de la température la fin de semaine dernière. La Ville tente de remédier au problème.

Cette variation brusque a pris de court les équipes d'entretien de la municipalité qui n'ont pas pu nettoyer tous les trottoirs à temps. La majorité de ceux-ci sont maintenant glacés.

Pour le moment [il faut] être prudent , dit le directeur général de la ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

Les abrasifs comme le sable sont moins efficaces par temps froid. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

De plus, les sels de déglaçage sont moins efficaces par temps froid, ce qui accentue le problème alors que le mercure oscille toujours autour de -10 degrés Celsius ces jours-ci à Sept-Îles.

Patrick Gwilliam explique que les piétons devront donc prendre leur mal en patience dans les prochains jours.

On attend un redoux d'ici vendredi ou samedi. Et puis à ce moment-là, si l'état de la chaussée convient, c'est sûr qu'on va essayer de déglacer nos trottoirs au maximum pour essayer de retrouver le béton, comme on le voyait au début de la saison , précise-t-il.

Opération de déneigement à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Dans son budget 2020, la ville de Sept-Îles prévoit 500 000 $ de plus pour le déneigement que dans ses prévisions budgétaires de 2019. Elle espère ainsi rendre ses opérations de déneigement plus efficaces.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau