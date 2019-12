La fermeture du tunnel du mont Royal repoussée de trois mois

Le tunnel qui devait être complètement fermé le 6 janvier dans le cadre des travaux du Réseau express métropolitain (REM) ne sera fermé qu’à compter du 30 mars 2020, annonce la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Les coûts du projet augmentent aussi de 230 millions de dollars.

Dans un communiqué publié mardi sur son site Internet, la Caisse explique que sa filiale CDPQ Infra a conclu une entente d’optimisation des travaux avec le consortium NouvLR, responsable de la construction du projet, pour faire face à des défis identifiés pendant les 18 premiers mois de travaux .

Selon la Caisse, ce report au 30 mars 2020 de la fermeture du tunnel a été décidé afin de permettre au consortium NouvLR d'améliorer sa préparation des importants travaux qui doivent être exécutés dans le tunnel ferroviaire qui date de 1918.

Cela permettra également de soustraire un hiver à la période de déploiement des mesures d’atténuation de transport public , a indiqué la CDPQ, qui fait face au mécontentement des milliers d'usagers des trains de banlieue qui ne pourront plus se rendre au centre-ville en train pendant des mois en raison des travaux.

En entrevue à Radio-Canada, Macky Tall, président et chef de la direction de CDPQ Infra, a expliqué les raisons de cette décision.

Nous avons analysé tous les aspects du projet avec deux objectifs importants. Le premier est de s’assurer que lorsqu’on fera la fermeture [du tunnel], on aura la certitude absolue que le calendrier sera respecté. Le deuxième objectif est le respect des usagers. Nous leur avons dit que le tunnel serait fermé pendant deux ans […] on ne dépassera pas ces deux ans , a-t-il indiqué.

Par ailleurs, pour avantager les usagers de la ligne de train de Deux-Montagnes, qui sont le plus durement touchés par la fermeture du tunnel, CDPQ Infra assurera la gratuité de leur titre de transport au mois de janvier et leur offrira un rabais allant jusqu'à 30 % sur les titres mensuels TRAIN et TRAM, de janvier à mars.

Travaux du REM: entrevue avec Macky Tall

Une entrave majeure

La fermeture du tunnel sous la montagne, creusé pendant la Première Guerre mondiale, est le point névralgique du REM, car près de 20 000 personnes l'empruntent chaque jour en provenance de la ligne de train de Deux-Montagnes et de celle de Mascouche.

C’est le plus grand projet en transport en commun depuis 50 ans. Il est normal qu’il y ait des défis. […] Ce que nous faisons, c’est de les gérer de façon active. […] Avec tous les grands chantiers qu’il y a dans le Grand Montréal, il faut coordonner l’accès à certains sites. L’accès à certaines infrastructures est plus difficile. […] La cadence de la conception doit être augmentée. Macky Tall, président et chef de la direction de CDPQ Infra

En dépit des nombreuses mesures d'atténuation, de l'ajout de navettes, d'autobus et de rabais offerts à la clientèle pour compenser la perte de service, les usagers de ces trains verront la durée de leur trajet quotidien augmenter de 30 et même de plus de 40 minutes dans certains cas, ce qui est jugé inacceptable.

Le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt dépenseront 192 millions de dollars pour mettre en place le réseau transitoire d'atténuation du REM, qui générera selon eux 10 millions de déplacements.

Or, les responsables des travaux n'ont pas le choix de fermer le tunnel du mont Royal, vieux de plus de 100 ans, pour le moderniser.

Vue intérieure du tunnel du mont Royal, dont la construction s'est échelonnée de 1912 à 1918. Photo : Radio-Canada

Les parois de roc doivent être renforcées, tout comme le solage. Les systèmes d'éclairage et de ventilation du tunnel doivent également être refaits en prévision de l'ouverture du REM, sur lequel transiteront 200 000 voyageurs par jour, selon les prévisions.

C’est un tunnel centenaire et on veut s’assurer qu’il réponde aux meilleures normes de sécurité, d’efficacité. Ça implique plusieurs éléments, dont la construction d’un mur [pour séparer les deux voies]. Macky Tall, président et chef de la direction de CDPQ Infra

230 millions de plus

La Caisse assure par ailleurs que ce report du chantier n’influera pas sur la durée de l’échéancier global du vaste projet de plus de 6 milliards de dollars. Ce projet coûtera par ailleurs 230 millions de dollars de plus que prévu, portant son coût total à 6,5 milliards.

Selon le communiqué, cet ajustement de coût de 230 millions a été rendu nécessaire par les exigences accrues de l'entente d'optimisation des travaux, conclue entre CDPQ Infra et le consortium NouvLR.