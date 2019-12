Cinq événements sportifs qui ont marqué l'année à Toronto

La victoire des Raptors : l’événement sportif de l’année à Toronto

Kyle Lowry célèbre la victoire des Raptors avec son fils. Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Les Raptors de Toronto ont connu toute une année 2019 en remportant à la clé un premier championnat de la NBA.

La victoire historique des Raptors a eu un impact partout au Canada avec des partisans qui se sont rassemblés partout au pays, notamment à Québec et à Montréal pour suivre le parcours éliminatoire de la seule équipe canadienne évoluant en NBA.

Avant leur sacre, les Raptors avaient dû procéder à des changements importants après avoir subi une élimination au deuxième tour éliminatoire en 2018.

Kawhi Leonard est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué le panier de la victoire face aux 76ers. Photo : USA Today Sports

L’entraîneur-chef Nick Nurse a alors pris les rênes de l'équipe et le président des Raptors, Masai Ujiri, a échangé le joueur vedette de l’équipe Demar DeRozan pour faire l’acquisition de Kawhi Leonard, un joueur étoile des Spurs de San Antonio.

Durant les séries éliminatoires, l’équipe torontoise a brillé, remportant les grands honneurs en s'imposant contre les doubles champions en titre de la NBA, les Warriors de Golden State.

Après avoir été couronné le roi du nord par les partisans torontois et avoir remporté le trophée du meilleur joueur des séries éliminatoires lors de la conquête du championnat, Kawhi Leonard a fait ses adieux au public de Toronto, profitant de son statut de joueur autonome pour se joindre aux Clippers de Los Angeles.

Après #WeTheNorth , #SheTheNorth

Bianca Andreescu triomphe à Flushing Meadows Photo : The Associated Press / Adam Hunger

Après une année de progression fulgurante dans le circuit féminin de la WTA, durant laquelle elle a notamment remporté le tournoi d’Indian Wells et la Coupe Rogers à Toronto, Bianca Andreescu a couronné une année déjà riche en succès en remportant les internationaux des États-Unis contre la légendaire Serena Williams.

La jeune joueuse de 19 ans, originaire de Mississauga, en banlieue de Toronto, est ainsi devenue la première Canadienne de l'histoire à remporter un titre de grand chelem en simple.

Elle est aussi la première professionnelle de tennis à remporter le trophée Lou-Marsh, remis annuellement à l'athlète par excellence au Canada.

Bianca Andreescu console Serena Williams après son abandon en finale de la Coupe Rogers. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Bianca Andreescu s'était déjà illustrée en remportant une première fois un duel contre Serena Williams en finale de la coupe Rogers, au cours duquel l'Américaine avait été contrainte à abandonner en raison de spasmes au dos.

Depuis le début de 2019, Andreescu est passée du 152e rang mondial au 5e rang dans le circuit de tennis professionnel féminin.

Les Leafs concrétisent leur virage jeunesse

Auston Matthews est félicité par ses coéquipiers John Tavares, Mitch Marner et Andreas Johnsson après son but. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Après avoir annoncé un virage jeunesse lors de son arrivée avec les Maple Leafs de Toronto en 2014, le président Brendan Shanahan a commencé à mettre en place son plan en 2015.

En faisant signer William Nylander en décembre 2018, Auston Matthews au début de l'année 2019 et Mitchell Marner à l'aube de la saison 2019-2020, les Maple Leafs ont réussi à compléter la mise sous contrat de l’ensemble des joueurs qui forment le jeune noyau de son équipe.

Le nouveau directeur général des Leafs, Kyle Dubas, aura donc réussi le tour de force d’avoir mis sous contrat les trois jeunes vedettes pour au moins les cinq prochaines années.

L’entraîneur-chef Maple Leafs, Mike Babcock, est congédié. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Après avoir concrétisé le changement de garde chez les joueurs des Leafs, le changement s’est aussi amorcé au sein du personnel entraîneur. Après une suite de mauvaises performances de l’équipe au cours du mois de novembre, les Leafs ont congédié l’entraîneur d’expérience Mike Babcock pour le remplacer par Sheldon Keefe, qui était alors l’entraîneur-chef des Marlies de Toronto.

Sous la gouverne de Keefe, qui fait ses premiers pas dans la ligue à la tête d’une équipe de la LNH, les Leafs ont réussi à redresser la barre et affichent maintenant un bilan de 10 victoires, 4 défaites et 3 défaites en prolongations sous sa gouverne en 17 matchs.

Dernier tour de piste pour Tessa Virtue et Scott Moir

Tessa Virtue (à gauche) et Scott Moir ont remporté l'or olympique en danse à deux reprises. Photo : Getty Images / Jamie Squire

En septembre dernier, les deux patineurs ontariens Tessa Virtue et Scott Moir ont annoncé prendre leur retraite au terme de leur tournée de spectacles appelée Thank you Canada.

Après avoir annoncé leur retraite une première fois en 2014, les deux patineurs étaient revenus à la compétition en 2016. Le duo de danse sur glace avait ensuite charmé le public canadien en 2018 lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, remportant la médaille d’or en danse sur glace une nouvelle fois.

Avec leur médaille d'or remportée pendant les Jeux olympiques de Vancouver en 2010, puis en 2018 à Pyeongchang, ainsi que les médailles d'argent remportées à Sotchi en 2014 et leur carrière entière passée à performer ensemble, ils auront été un duo d’athlètes marquant au Canada.

Le Toronto FC de retour en finale de la MLS

Après une saison à l'écart des séries, le Toronto FC est retourné en finale de la MLS. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Après avoir été éliminé des séries éliminatoires lors de la dernière saison, le Toronto FC a réussi à se rendre en finale de la MLS cette saison.

L’équipe torontoise s’est encore une fois frottée aux Sounders de Seattle, qui affrontaient le Toronto FC en finale pour la troisième fois en quatre ans.

Les Sounders se sont finalement imposés par la marque de 3-1.