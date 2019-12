Être bilingue favorise la créativité des enfants conteurs d'histoires

Elena Nicoladis, professeure de psychologie au département des Sciences, est l'auteure principale de cette étude effectuée auprès d'enfants de 4 à 6 ans. Selon ses conclusions, les enfants qui, dès leur plus jeune âge, sont exposés à deux langues sont capables d’utiliser de nombreux mots, parfois complexes.

De nombreuses études avaient pourtant établi que les enfants bilingues ont de moins bons résultats aux tests de vocabulaires standardisés. Selon Elena Nicoladis, ces résultats ne sont pas étonnants. L’apprentissage des mots est lié au temps que l’enfant consacre à chaque langue et, pour les enfants bilingues, le temps est partagé entre deux langues , explique-t-elle. Il est donc logique que ces enfants aient moins de vocabulaire dans chaque langue.

Dans un contexte où la narration intervient, les enfants bilingues sont capables d’utiliser leur flexibilité cognitive pour raconter des histoires de façon extrêmement créative. Dre Elena Nicoladis, professeure de psychologie et auteure principale de l'étude

Grande flexibilité cognitive

Toutefois, dans l’étude qui vient d'être publiée, la professeure et son équipe ont observé que, lorsqu’ils demandaient aux enfants bilingues de raconter une histoire, alors qu’ils auraient pu s’attendre à ce qu’ils utilisent moins de mots différents que les enfants monolingues, ils étaient surpris de constater le contraire. Quand on leur demande de parler et de chercher des mots pour exprimer quelque chose d’intéressant, les enfants bilingues sont capables d’utiliser beaucoup, beaucoup de mots , dit la professeure.

Selon elle, pas de doute, il n’y a pas de retard de développement mental côté vocabulaire chez les enfants bilingues. Au contraire, ceux-ci sont avantagés lorsqu’il s’agit de raconter des histoires. Ce qu’ils font, c’est que, quand ils essaient d’exprimer un concept, ils n’en parlent pas exactement comme les enfants monolingues, mais ils trouvent d’autres mots qui sont appropriés pour le concept , analyse-t-elle.

Elle donne l’exemple d’un enfant qui n’arriverait pas à trouver le mot exact s’il veut parler d’une panthère dans l’une de ses deux langues. Au lieu d’utiliser ce mot précis, il va s’exprimer d’une autre manière, en utilisant les mots chat ou lion. Même s’il ne s’agit pas du même mot précis que le monolingue aurait en tête, il n’en reste pas moins que l’enfant va réussir à faire passer son message.

La professeure a bon espoir que les observations tirées de son étude s’appliquent à d’autres champs du langage courant, et pas seulement à l'exercice de narration.