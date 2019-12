Whoopi Goldberg porte un collier fait par une Autochtone du Manitoba

Ce bijou représente une danseuse autochtone revêtue d'une robe rouge.

J’ai tellement crié que j’en ai perdu la voix! C’est comme gagner à la loterie. Je ne peux pas croire que mon travail de perlage se soit rendu jusqu’à New York, Whoopi Goldberg et "The View".

Mish Daniels, artiste Sagkeeng