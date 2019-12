Taxe carbone : Ottawa diminue les montants des remboursements dans trois provinces

Du groupe, c’est la Saskatchewan qui est touchée par la baisse la plus importante. Selon le ministère des Finances du Canada, une famille moyenne de quatre personnes aura droit à une réduction de 808 $ en 2020, alors qu’elle devait plutôt recevoir 903 $, selon les prévisions initiales du gouvernement.

Les Manitobains recevront quant à eux 486 $ plutôt que 499 $ par famille de quatre personnes, tandis que les familles ontariennes recevront 448 $, plutôt que les 451 $ initialement prévus.

Ottawa impose à ces trois provinces une taxe carbone et un système de remboursement pour les particuliers, puisqu'elles n'ont pas mis en place un régime provincial pour la tarification du carbone.

La taxe carbone et les remboursements s'appliqueront aussi à l'Alberta à compter du 1er janvier.

Le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan, Dustin Duncan, ne cache pas qu'il aurait aimé qu'Ottawa prenne une autre direction. Nous sommes évidemment déçus. Joyeux Noël de la part du gouvernement fédéral , a-t-il ironisé.

Dustin Duncan rencontrera son homologue fédéral Jonathan Wilkinson cette semaine, à Regina.

Le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan, Dustin Duncan. Photo : Radio-Canada / Dustin Duncan

Dans le communiqué annonçant les nouvelles prévisions de remboursement, le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, dit que la taxe fédérale sur le carbone est le moyen le plus efficace et le plus rentable de réduire les émissions de gaz à effet de serre associés aux changements climatiques .

Il soutient que la plupart des ménages recevront plus d’argent grâce aux remboursements que ce qu'ils auront eu à dépenser en raison de la taxe carbone sur l’essence et les combustibles pour le chauffage domestique. Cela leur permettra de joindre les deux bouts plus facilement pendant la transition de notre pays vers un avenir plus propre , affirme Bill Morneau.

Montants des remboursements, par province, en 2020 :

Saskatchewan : Adulte célibataire, ou premier adulte d’un couple : 405 $

Deuxième adulte d’un couple, ou premier enfant d’une famille monoparentale : 202 $

Chaque enfant de moins de 18 ans : 101 $

Montant de base pour une famille de quatre personnes : 809 $

Alberta : Adulte célibataire, ou premier adulte d’un couple : 444 $

Deuxième adulte d’un couple, ou premier enfant d’une famille monoparentale : 222 $

Chaque enfant de moins de 18 ans : 111 $

Montant de base pour une famille de quatre personnes : 888 $

Ontario : Adulte célibataire, ou premier adulte d’un couple : 224 $

Deuxième adulte d’un couple, ou premier enfant d’une famille monoparentale : 112 $

Chaque enfant de moins de 18 ans : 56 $

Montant de base pour une famille de quatre personnes : 448 $

Manitoba : Adulte célibataire, ou premier adulte d’un couple : 243 $

Deuxième adulte d’un couple, ou premier enfant d’une famille monoparentale : 121 $

Chaque enfant de moins de 18 ans : 61 $

Montant de base pour une famille de quatre personnes : 486 $

Source : gouvernement du Canada

Avec les informations de La Presse canadienne