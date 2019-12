Un fils puis son père impliqués dans deux accidents consécutifs

Tout d'abord, le chauffeur d'une camionnette a perdu le contrôle et s’est retrouvé dans le fossé sur le bord de la route vers 5 h 20. Quelques heures plus tard, le père du chauffeur, qui était sur place pour aider son fils, a été happé par une conductrice. Il a été projeté par-dessus le garde-fou pour se retrouver dans le même fossé que la camionnette.

Il est arrivé une deuxième collision entre un véhicule et un piéton. Le piéton se trouvait là pour examiner la scène du premier événement. Il a été happé. Il a subi des blessure relativement graves, mais on ne craint pas pour sa vie.

L’homme serait resté pendant environ 45 minutes dans le fossé. L’intervention des pompiers a été nécessaire pour le secourir. Malgré ses blessures, l’homme était conscient lors de son transport à l’hôpital. La conductrice qui l’a fauché a elle aussi été transportée à l’hôpital pour un choc nerveux.

Quand on est arrivés sur les lieux, les ambulanciers pensaient qu’on avait un traîneau, mais on n’avait pas de traîneau. On avait du cordage. On est allés en communication pour avoir l’équipe de sauvetage d’Alma. Entre-temps, les pompiers ont été un peu débrouillards. On a vu une sortie qui longeait la route. On a fait de l'éclaircissement au niveau des arbres puis tapé la neige pour transporter l’individu assez sécuritairement.

Julien Rivard, directeur du service incendie de Saint-Ambroise