La STQ ajoute des vols pour la desserte aérienne pendant les Fêtes

Deux aller-retour sur des vols de 110 passagers seront ajoutés mercredi et jeudi. Quatre aller-retour seront également disponibles vendredi.

Les réservations en ligne sont disponibles dès maintenant. Le premier avion nolisé par la STQSociété des traversiers du Québec prendra son envol dès mercredi matin, à 10 h 30.

La Société ajoute qu’elle travaille à bonifier les horaires pour les vols entre le 21 décembre 2019 et le 6 janvier 2020.

La Société des Traversiers du Québec, qui attend une confirmation de ses fournisseurs, espère être en mesure de faire une annonce à ce sujet dans les prochains jours.

La décision a été prise puisque, plus tôt dans la journée, seuls 25 des 46 vols de la desserte aérienne qui relie Mont-Joli à Matane et Baie-Comeau avaient encore des places disponibles. Tous les vols aller-retour entre Sept-Îles et Mont-Joli entre les 26 et 30 décembre, ainsi qu'entre le 2 et le 3 janvier étaient déjà complets.

La STQSociété des traversiers du Québec n’écarte pas non plus la possibilité d'étendre son service de desserte aérienne au-delà de la période des Fêtes, indique le porte-parole de l’organisme, Alexandre Lavoie. On y réfléchit. Pour le moment, c'est le temps des Fêtes qui nous préoccupe. L'objectif c'est d'offrir un service qui est le plus prévisible pendant cette période-là. Ce sera le même objectif une fois le temps des Fêtes passé. C'est une option qui est sur la table au moment où on se parle. On va l'évaluer.

La desserte aérienne vise à pallier l'absence du F.-A.-Gauthier dont le retour, prévu pour le 20 décembre, a été repoussé en raison d'un problème de moteur.