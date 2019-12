Le séisme de samedi lui aussi attribuable à un sautage à la mine LaRonde

C’est ce que confirme le directeur général du complexe minier LaRonde, Christian Goulet.

On a procédé à un dynamitage d’un chantier dans le bas de la mine, du côté est, et pendant le dynamitage, on a eu le déclenchement d’une activité sismique qui était située juste un petit peu au nord de notre gisement , explique-t-il.

Christian Goulet, directeur général de la mine LaRonde Photo : Radio-Canada / Piel Côté

M. Goulet affirme que l’événement n’a causé aucun dommage sur les infrastructures. Préventivement, on a fait une inspection de nos différentes infrastructures puis on ne note pas de dommage à nos différentes galeries sous terre , souligne-t-il.

Prévention

La minière assure tout mettre en œuvre pour éviter des événements sismiques.

On adapte nos techniques, on adapte le plan de minage, justement pour s’assurer de réduire cette activité sismique là, et on va continuer de le faire dans les années futures, précise M. Goulet. On est une mine qui va en profondeur, qui étend le minage à l’est et à l’ouest. On doit s’adapter constamment à la nouvelle réalité que peut avoir notre opération d’année en année.

La simiscité reste une science difficile à prédire, selon M. Goulet. Mais ce que je pourrais dire, c’est qu’habituellement, nos gros événements sont déclenchés durant nos sautages de production. C’est une période propice pour nous d’avoir ces événements-là, parce qu’on n’a pas de travailleurs sous terre , indique-t-il.

Les gens qui sont le plus exposés à la sismicité c’est directement nos travailleurs, donc effectivement, la sismicité dans notre opération, on en veut le moins possible. Christian Goulet, directeur général de la mine La Ronde

Agnico Eagle a enregistré une activité sismique de 3,2 sur l’échelle de Richter, alors que Ressources naturelles Canada mentionne plutôt un séisme de 3,3.

Une différence, bien que minime, qui pourrait s’expliquer en raison des appareils utilisés par les deux entités. Notre système est beaucoup plus précis pour un endroit spécifique, comme autour de la mine LaRonde, parce que le mandat n’est pas le même. Nous, c’est de couvrir le secteur environnant de la mine , résume M. Goulet.

Par ailleurs, Ressources naturelles Canada utilise la magnitude Nuttli plutôt que la magnitude de Richter pour mesurer les séismes. Bien que très semblable, ce choix méthodologique peut engendrer des variations dans les données, selon M. Goulet.