Des retraités du Soleil dénoncent la CSN

Des retraités du quotidien Le Soleil réclament une rencontre avec le président de la CSN et dénoncent les agissements de la centrale syndicale dans le cadre de la restructuration de Groupe Capitales Médias.

Les retraités du quotidien de Québec ont fait parvenir une lettre au président Jacques Létourneau, mardi, à la veille de la décision du tribunal sur la transformation des quotidiens régionaux en coopératives de travailleurs.

« Ils étaient promoteurs de la coopérative et, en même temps, ils devaient faire valoir les droits des employés et des retraités. C'est quand même particulier, c'est comme si la CSN était assise des deux côtés de la table de négociation », estime Pierre Pelchat, porte-parole de l'Association des employés retraités du Soleil.

Pierre Pelchat, porte-parole de l'Association des retraités du « Soleil » Photo : Radio-Canada

Ils perdront jusqu'à 30 % de leurs rentes à partir de janvier en raison du déficit des caisses de retraite.

On a été oubliés. Après six jours de négociations la semaine dernière, on nous a dit qu'on n'avait rien obtenu pour nous. Pierre Pelchat, porte-parole de l'Association des employés retraités du Soleil.

Ils déplorent notamment que la CSN ne leur ait pas fourni de services juridiques depuis que Groupe Capitales Médias s'est placée à l'abri de ses créanciers.

« À certains moments, on avait le sentiment que la CSN était plus préoccupée à sauver des emplois de cadres dans les journaux avec les coopératives que d'aider des retraités qui ont été membres de la centrale syndicale pendant de nombreuses années », peut-on lire dans la lettre acheminée à Jacques Létourneau.

Le droit de poursuivre

Les retraités ont aussi l'impression qu'on veut les empêcher de poursuivre leur syndicat, comme l'ont fait d'anciens employés de l'usine White Birch à Québec.

« C'est comme si la CSN prenait en otages les employés des journaux pour forcer les retraités à renoncer à leur droit de poursuites. Un tel chantage est indécent, voire honteux de la part de la CSN. Québecor aurait fait la moitié de telles menaces que la CSN l'aurait dénoncé vivement sur la place publique », ajoute la lettre.

Enfin, l'Association des retraités du Soleil demande à la CSN d'appuyer la mise en place d'un programme d'assurances pour compenser les pertes des retraités en cas de faillite ou de fermeture d'une entreprise.

Dans une déclaration écrite, la CSN soutient avoir exprimé à de nombreuses reprises sa préoccupation à l'égard des régimes de retraite.

« Aucun repreneur potentiel ne pouvait assurer la survie de l’entreprise et de ses régimes de retraite. La décision difficile de les fermer, prise par la Coopérative nationale indépendante d’information dans sa proposition déposée auprès du syndic de faillite et soumise aux syndicats comme condition de survie de l’entreprise, visait à assurer la relance des six quotidiens », fait valoir François L'Écuyer, directeur du service des communications.