Une clinique pour Autochtones à Val-d’Or

En ce matin froid de novembre, le Dr François Venne et l’infirmière Karoland Guinard reçoivent des patients au sous-sol de la maison chez Willie à Val-d’Or, un centre de jour pour personnes en rupture sociale, utilisé surtout par des Autochtones.

J’ai comme les poumons en compote , leur dit Victoria (nom fictif), qui n’en est pas à sa première visite. Je prenais des pompes avant, mais là, dit-elle, je n’ai plus de prescriptions et je tousse pas mal.

Le Dr Venne travaille une fois par mois pour la clinique qui offre ses services tant chez Willie qu'au Centre d'amitié autochtone. Mais c’est l’infirmière Karoland Guinard qui en est le pilier en y étant trois jours par semaine.

Ensemble, ils ont appris à bien connaître leurs patients.

- Là, j’arrive plus à dormir. J’ai arrêté de consommer il y a un mois et demi. Je consommais du speed, de l’alcool pis du pot, dit Victoria. - T’as tout arrêté ça? Bravo, lui lance le Dr Venne. - Mais là, je me sens plus irritable ces temps-ci.

S’il est si important d’avoir des services de santé qui s'adressent spécifiquement aux Autochtones, c’est qu’ils ont peu tendance à fréquenter le réseau.

Manque de confiance, fossé culturel, préjugés à l'égard du personnel soignant : autant de raisons, objectives ou ressenties, qui les tiennent loin du réseau.

Le Dr François Venne et l’infirmière Karoland Guinard Photo : Radio-Canada / Marie-France Abastado

Pourtant, leurs problèmes de santé sont importants, plus que dans la population en général.

Un exemple parmi d’autres, la prévalence du diabète est trois fois et demie plus élevée chez les Premières Nations que dans le reste de la population, et l’obésité deux fois et demie plus importante.

On vient les rencontrer dans leur repaire, dans un endroit dans lequel ils se sentent en sécurité. La majorité du temps, il y a aussi des problèmes de santé mentale et une instabilité psychosociale , soutient le Dr François Venne. Et ça, il faut en tenir compte dans nos soins, parce que juste traiter la toux, c’est traiter seulement la moitié du problème.

Le Dr Venne s’assure donc de créer un lien pour savoir où ils vivent, s’ils sont stables et sont en mesure de prendre leurs médicaments.

La consultation avec Victoria se poursuit.

Es-tu connue pour d’autres problèmes de santé? , lui demande le Dr Venne.

Oui, je suis cardiaque , répond-elle. Victoria lui raconte alors qu’elle a fait un infarctus au lendemain d’une tentative de suicide où elle avait consommé drogue et alcool, et avait essayé de se pendre.

Victoria soutient qu’elle n’aurait jamais raconté son histoire à un professionnel qu’elle n’aurait pas d’abord connu.

Je n’ai confiance en personne. Ici, j’en parle parce que je connais Karoland. Victoria

Le Dr François Venne examine une patiente. Photo : Radio-Canada / Marie-France Abastado

Des préjugés tenaces

Les patients autochtones craignent d’être victimes de préjugés s’ils se présentent dans le réseau de la santé, et ce n’est pas toujours sans fondement, affirme le Dr François Venne.

Il y a des préjugés de la part du personnel soignant [...] conscients ou non. Il y a une méconnaissance de la situation et du bagage autochtones. Le Dr François Venne

Qu’on parle des pensionnats ou des politiques gouvernementales qui causent des problèmes de santé, ce ne sont pas des choses auxquelles les intervenants du réseau sont bien sensibilisés, et il y a un travail à faire là-dessus , poursuit-il.

Le médecin reconnaît aussi que les Autochtones fonctionnent parfois avec un horaire différent, qu’il faut prendre avec eux un temps dont on ne dispose pas toujours dans le réseau de la santé.

Plusieurs des 142 recommandations de la commission Viens, qui s’est penchée sur les relations entre les Autochtones et les services publics au Québec, portent sur les problèmes d’accès des Autochtones aux services de santé.

C’est particulièrement vrai pour ceux qui vivent en milieu urbain, car, il ne faut pas l’oublier, plus de 50 % des Autochtones du Québec habitent en ville. Comme tous les Québécois, ils devraient bénéficier du réseau de la santé et des services sociaux.

Leur hésitation à consulter dans le réseau fait en sorte que leur état de santé s’est souvent détérioré quand enfin ils s’y décident.

On se retrouve avec des diabètes déséquilibrés, avec des problèmes cardiaques qui n’ont jamais été pris en charge vraiment. Donc, ce sont des patients qui deviennent très malades, parce qu’ils attendent avant de consulter que ce soit absolument nécessaire, qu’ils ne soient pas mourants, mais presque. Le Dr François Venne

D’où l’importance de la prévention et d’offrir des soins de première ligne, comme on le fait à la clinique Mino Pimatigiwin.

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or Photo : Radio-Canada / Marie-France Abastado

La sécurisation culturelle

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un lieu de rassemblement et de réconfort pour les membres des Premières Nations.

Autant les Anichinabés des communautés environnantes que les Cris du Nord sont nombreux à vivre ou à passer par cette ville carrefour de l’Abitibi.

On vient ici prendre un café, un repas ou profiter des nombreux services qui y sont offerts, parce qu’on s’y sent culturellement en sécurité.

La sécurisation culturelle , explique la directrice générale du centre Édith Cloutier, c’est un concept né en Nouvelle-Zélande il y a environ 25 ans. C’est une infirmière qui s’est rendu compte que, malgré leurs problèmes de santé, les Maoris ne se tournaient pas vers les services par manque de confiance.

Peu à peu, on s’est rendu compte qu’en augmentant les compétences culturelles du personnel soignant, on pouvait bâtir des liens de confiance avec les patients autochtones.

Quand on est face à un Autochtone, on n'est pas seulement face à un patient, ajoute la directrice générale du centre, on est face à une réalité qui est liée à toute l’histoire des peuples autochtones. Donc, il faut comprendre l’impact de la colonisation, de la dépossession de son identité par la Loi sur les Indiens, de ses coutumes, de sa culture, de sa langue et de son territoire.

Mais la blessure la plus à vif dont il faut tenir compte quand on donne des soins de santé et des services sociaux, soutient Édith Cloutier, c’est certainement celle causée par les pensionnats.

La rupture drastique de la famille avec le retrait de force d’enfants de cinq ans des communautés, amenés dans des pensionnats dirigés par des religieux, a eu des impacts majeurs dans les modes de fonctionnement de la famille et de la communauté. Édith Cloutier

C’est incontournable, soutient Édith Cloutier, il faut absolument comprendre l’épisode des pensionnats pour être en mesure d’organiser des services qui rejoignent mieux les Autochtones.

Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or Photo : Radio-Canada / Marie-France Abastado

Pas de financement récurrent

Le Centre d’amitié autochtone existe depuis 45 ans, et la clinique, depuis une dizaine d’années. Cependant, celle-ci a toujours fonctionné en marge du réseau québécois de la santé, sans reconnaissance ni financement adéquats, déplore la directrice du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.

Il n’y a aucun financement qui vient du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la composante première ligne qu’on a construite au fil de ces 45 années là. En ce moment, ce sont des projets qui sont financés à la pièce, surtout par le gouvernement fédéral. Le Québec donne un peu de ressources via le secrétariat aux Affaires autochtones , explique-t-elle.

Édith Cloutier travaille très fort pour que ça change.

Elle souhaite que son centre d’amitié autochtone devienne le pôle de soins de première ligne pour les Autochtones de Val-d’Or, et que le travail de la clinique soit reconnu et surtout financé par le réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

Les conclusions de la commission Viens

Au lendemain de la publication du rapport de sa commission, le juge Jacques Viens soulignait à quel point le gouvernement du Québec a failli à sa responsabilité de répondre aux besoins des Autochtones.

Dans ce contexte, Édith Cloutier a bon espoir d’être enfin entendue.

Ça a pris plus de dix ans et une crise [en 2015] pour faire des constats et reconnaître que le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or a réussi, bon an, mal an, à organiser des services de première ligne avec des travailleurs sociaux, des éducatrices spécialisées, des sexologues, des psychoéducateurs , souligne Mme Cloutier. On a aussi réussi à négocier l’accès à une infirmière dans le centre.

Le Dr François Venne examine une patiente. Photo : Radio-Canada / Marie-France Abastado

Une entente à portée de main : oui, mais quand?

Ce qui est à venir et qu’Édith Cloutier souhaite de tous ses vœux, c’est que la négociation en cours avec le Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) aboutisse enfin et que cette offre de services soit officiellement inscrite à l’intérieur du réseau de services publics.

Tout en étant financés par le gouvernement du Québec de façon récurrente et pérenne, ces services seraient dispensés dans un lieu géré par des Autochtones, en l’occurrence le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.

La directrice générale du CISSSAT, Caroline Roy, soutient qu’on est à quelques pas de conclure une entente avec le Centre d’amitié autochtone. À l'instar d'Édith Cloutier, elle rêve d’une version améliorée de cette clinique qui aurait finalement, plutôt qu’une infirmière à temps partiel, deux infirmiers à temps plein, un autre travailleur social et un psychologue, de sexe féminin ou masculin.

Mais avec quel financement et à partir de quand? C’est encore flou pour le moment.

D’ici quelques mois, je suis convaincue qu’on va pouvoir assurer un certain déploiement , dit Caroline Roy qui reconnaît du même coup qu’il faut plus de ressources qu’en ce moment pour que le projet rêvé voie le jour.

Chaque année, c’est environ deux millions de dollars que ça va prendre pour déployer cette offre de service là. Caroline Roy

Édith Cloutier, elle, rêve encore plus grand : que le modèle qu’elle tente de mettre en place soit reproduit dans les douze autres centres d’amitié autochtone du Québec.