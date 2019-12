Bûches Vachon, egg rolls et crazy carpet : les traditions de Noël en Gaspésie et aux Îles

Alors que les bûches de Noël Vachon font fureur aux Îles-de-la-Madeleine, certains en profitant même pour faire des réserves pour l'année, en Gaspésie ce sont plutôt les egg rolls qui s'invitent au menu pendant le temps des fêtes.

Chez Caroline Smith, à Gaspé, cette tradition est prise très au sérieux.

On fait ça en famille, chacun fait son étape, on commence par rouler les egg rolls, après mon père met tout ça dans l'huile. On fait des egg rolls à la pizza, au poulet, souvent on les fait à la dinde, thématique Noël. On en fait entre 250 et 400 egg rolls, ça dépend de notre motivation , affirme-t-elle en riant.

Bon nombre de familles gaspésiennes profitent du temps des fêtes pour se rassembler et cuisiner des egg rolls. Photo : Radio-Canada / Isabelle Lévesque

La confection des egg rolls nécessite une journée entière, et un peu d'organisation.

Idéalement, on sort la friteuse à l'extérieur parce que sinon ça sent vraiment beaucoup l'huile dans la maison , précise Caroline Smith.

On a des cheveux qui sentent l'huile de friteuse à la fin de la journée! C'est très long, mais on a beaucoup de plaisir à faire ça. Le trip, c'est de les manger tout de suite en les sortant de la friteuse. Caroline Smith

Si la pizza et la dinde sont les saveurs privilégiées chez elle, certaines familles optent plutôt pour des egg rolls aux fruits de mer.

Caroline Smith admet ne pas savoir comment a débuté cette tradition, mais croit qu'elle remonte à la génération de ses parents.

Peut-être avec la mondialisation et les egg rolls qui ont fait leur arrivée au Québec... Il faut dire aussi qu'en Gaspésie, des restaurants chinois, il n'y en avait pas tant que ça. Je ne sais pas si le fait qu'on n'avait pas cette accessibilité-là dans les restaurants, si les gens ne se sont pas appropriés cette façon de les faire eux-mêmes à la maison , avance-t-elle.

Des prunes avec un petit oumph

Du côté de Sainte-Anne-des-Monts, la famille de Sandra Gauthier prépare chaque année un dessert bien particulier.

En septembre, quand les prunes sont mûres, on les mets dans un grand bocal avec du sucre et de l'alcool à 40 %. Chaque jour, on touille le tout, on vire le pot à l'envers pour que le sucre se mélange bien à l'alcool et le jour de Noël, au réveillon, au moment où on sort le traditionnel gâteau aux fruits confits, on ajoute deux, trois petites prunes bien alcoolisées avec une boule de crème glacée à la vanille et quelques cuillers à soupe de cet alcool-là qui a macéré pendant plusieurs mois , explique-t-elle.

Les prunes imbibées d'alcool ajoutent un petit quelque chose à ce dessert de Noël. Photo : Gracieuseté : Sandra Gauthier

Le résultat est un dessert doux et sucré... mais réservé aux adultes.

Les prunes sont un peu compotées, le goût des prunes est là, mais avec le petit oumph de l'alcool... précise Sandra Gauthier.

C'est très doux, on ne sent pas l'alcool. C'est ce qui est dangereux d'ailleurs! Bien sûr, on n'en donne pas aux enfants, mais c'est sûr qu'ados, on en prenait... Sandra Gauthier

Selon Sandra Gauthier, d'autres familles préparent un dessert semblable avec des griottes, ces petites cerises rouges qui poussent un peu partout au Québec, notamment en Gaspésie, mais sa famille paternelle serait la seule à utiliser des prunes bleues.

Elle estime que cette pratique a débuté avec ses arrière-grands-parents, mais admet ne pas connaître l'origine exacte de la tradition.

C'est une tradition de Noël dans ma famille depuis toujours, j'ai vu ma grand-mère faire ça, mon père faire ça... c'est devenu une tradition familiale très importante pour Noël , affirme-t-elle.

Un retour aux sources riche en émotions

Certaines traditions sont un peu plus sportives.

Geneviève Lamoureux et ses amis se réunissent chaque année dans le temps des fêtes pour une partie de glisse en tapis-luge (crazy carpet)... dans les Chic-Chocs.

Quand j'étais jeune avec mes amis et mes parents, on allait glisser à la place des sports, au golf à Matane. Rendus plus vieux, on manquait un peu d'adrénaline alors on a commencé à faire ça au Mont-Castor, avant l'ouverture. Au fil des ans, on a fini par avoir nos permis de conduire et on s'est demandé comment on pourrait repousser la limite encore... , explique-t-elle.

C'est ainsi qu'est venue l'idée de transporter l'activité sur le mont Hog's Back.

Après la montée en raquettes, le groupe d'amis se prépare pour une descente riche en émotions. Photo : Gracieuseté : Geneviève Lamoureux

C'est une montagne où il y a un bon dénivelé quand même, c'est souvent tapé donc assez rigide. On s'est dit : ''Quelle bonne idée de monter ça en raquettes pis de descendre en crazy carpet''! lance Geneviève Lamoureux.

On descend par les trails de raquettes, donc la trail par laquelle on monte. Le seul défi c'est qu'il y a parfois d'autres gens qui montent, donc ça devient un peu touché , précise-t-elle.

C'est vraiment le fun! C'est des émotions fortes. Je fais beaucoup de ski hors-piste et j'ai plus d'émotions en crazy carpet qu'en hors-piste. C'est souvent un peu plus extrême. Geneviève Lamoureux

On amène nos casques, nos lunettes de ski et on attache nos raquettes sur nos sacs à dos pour être sûrs que personne n'a la raquette de l'autre dans le visage, mais c'est arrivé, des manteaux déchirés, des petits nez qui saignent... il y a eu des accidents , admet Geneviève Lamoureux en riant.

Selon Geneviève Lamoureux, la descente du mont Hog's Back en tapis-luge (crazy carpet) peut parfois être un peu... chaotique, mais toujours amusante. Photo : Gracieuseté : Geneviève Lamoureux

T'sais, souvent on veut faire de la grosse randonnée ou du ski parce qu'on est cool, mais le retour aux sources, la crazy carpet durant le temps des fêtes, c'est tellement le fun en gang, c'est vraiment une belle activité à faire , affirme-t-elle.

Geneviève Lamoureux n'est pas la seule à profiter des montagnes gaspésiennes pendant les fêtes.

Dans la Baie-des-Chaleurs, un groupe d'amis se réunit tous les 28 décembre pour ce qu'ils appellent la Randonnée des Robineux, une ascension du mont Saint-Joseph un brin arrosée, pour bien terminer l'année!