Bilan 2019 à Gatineau : inondations, déneigement et déchets encore l'avant-scène

L'année 2019 a été encore une fois celle des services de base et des changements climatiques à Gatineau. Si le déneigement, le déglaçage des trottoirs, la réparation de nids de poule et les nombreux retards dans la collecte des matières résiduelles ont entraîné un nombre record de plaintes et de requêtes, les inondations demeurent une fois de plus l'événement le plus marquant. 2019 est aussi l'année d'importantes victoires politiques à l'hôtel de ville.