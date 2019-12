Autisme : des parents en pleurs alors que l'Ontario annonce des délais supplémentaires

Disant s’aligner sur les recommandations du Groupe consultatif du Programme ontarien des services en matière d’autisme, le gouvernement Ford lance une série de mesures pour les familles d’enfants autistes; l'Ontario prévoit la mise en place du programme sur deux ans, un an de plus qu'annoncé précédemment.

Des parents d’enfants autistes ont fondu en larmes lors de l’annonce du ministre des Services à l’enfance, Todd Smith, à Queen's Park.

Une mère a affirmé que ce n’était pas assez bon en parlant du programme, une autre a plutôt dit que les parents ne peuvent pas se permettre d’attendre .

Faith Munoz, elle-même mère d'un enfant autiste de sept ans, croit que l'aide gouvernementale ne changera rien. Nous sommes en crise , explique-t-elle, nous avons désespérément besoin d'aide de ce gouvernement, mais celui-ci ne nous donne rien .

Selon Laura Kirby-Mcintosh, la chose qui me surprend le plus, c'est que les services les plus importants du programme ne seront pas prêts jusqu'en 2021 maintenant [...] et ça c'est un grand problème pour nos familles .

Nous sommes dévastés par l’annonce, surtout juste avant les Fêtes , confie Krista Smith, mère d’un garçon autiste et membre du regroupement Northern Autism Families. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps.

Il est temps que Todd Smith nous écoute. Krista Smith, mère d'un enfant autiste

Le gouvernement a été informé de la situation unique dans le Nord-Ouest , explique Mme Smith.

Des membres de Northern Autism Families se sont déplacés à Toronto la semaine dernière pour rappeler au gouvernement les défis auxquels ils font face, notamment les longs déplacements pour accéder aux traitements.

En février dernier, le gouvernement Ford avait annoncé qu’il voulait éliminer les listes d’attente de places subventionnées de soins pour l’autisme. Il préférait donner de l’argent directement aux parents afin de leur permettre d'obtenir des traitements dans le secteur privé.

Cette décision avait déjà causé l'indignation de nombreux parents qui cessaient d’être admissibles aux subventions si leur revenu familial dépassait 55 000 $ par an. Face à la colère des parents, le gouvernement Ford avait fait marche arrière en ce qui concerne cette mesure.

Le gouvernement s’engage désormais à instaurer un programme pour enfants autistes, en incluant des services basés sur les besoins, comme l’orthophonie, l’ergothérapie, l’analyse appliquée du comportement et le soutien en santé mentale.

Le ministre des Services à l’enfance Todd Smith n’a toutefois pas fourni d’échéancier précis quant à la mise sur pied du nouveau programme. Les recommandations mises de l'avant, il y en a plus de 120, vont prendre du temps à être mises en place , a-t-il affirmé.

Le ministre des Services à l'enfance Todd Smith Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Création d'un groupe de travail

En plus des services de base et d’autres services qui seront offerts aux familles, l’Ontario crée un groupe de travail qui sera chargé de mettre en oeuvre le nouveau programme. Ce groupe sera formé d’experts en recherche, d’experts cliniques et de personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

En attendant la mise en place du programme, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires invite les familles inscrites sur la liste d’attente à répondre à une invitation du gouvernement pour recevoir un financement provisoire ponctuel allant de 5000 $ à 20 000 $.

Par ailleurs, le gouvernement offrira 15 séances de formation aux médecins, aux agences communautaires, aux éducateurs et aux aidants naturels afin de parfaire leurs connaissances sur les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme.

Avec les informations de Myriam Eddahia