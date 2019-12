SpaceX lance un satellite qui pourrait amener l'Internet à des milliers d'îles isolées

Des milliers d’îles dans l’océan Pacifique situées entre la côte méridionale de l’Asie et l’Australie demeurent à ce jour essentiellement isolées de l’ère digitale. Mais un nouveau satellite de la jeune entreprise Kacific pourrait fournir une première connexion à Internet à près d'un million de personnes, selon ce que rapporte CNN Business.

Selon plusieurs fournisseurs d’Internet, il n’y a pas tant de personnes [dans la région de l'Asie-Pacifique], ils n’ont pas besoin de connexion, et il n’y a pas beaucoup d’argent [à faire] , a affirmé à CNN Business Christian Patoureux, fondateur et président de la jeune entreprise Kacific, qui fournit un service Internet haute vitesse grâce à des satellites.

Selon Patoureux, ces gens ont tort. Il y a six ans, il a fondé Kacific, une entreprise basée à Singapour, après avoir lu une étude de marché qui démontrait que la région Asie-Pacifique avait soif d’accès à Internet et que ses habitants et habitantes étaient prêts à sortir le portefeuille.

Depuis lundi, l’entreprise s’est grandement rapprochée de son but de fournir l’accès à Internet dans cette région. En effet, SpaceX, l’entreprise fondée par Elon Musk qui oeuvre dans le domaine de l’astronautique et du vol spatial, a lancé la fusée Falcon 9, qui a placé en orbite le premier satellite de Kacific. La fusée a décollé de la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Patouraux a affirmé que le satellite en question pourrait fournir une première connexion Internet à près d’un million de personnes.

La topographie de l’Asie-Pacifique : le plus grand obstacle à l’accès à Internet

L’Internet à débit haute vitesse voyage essentiellement via des câbles en cuivre ou en fibre optique, dont plusieurs se situent sous l’océan Atlantique. Ces lignes étant très coûteuses à installer, les fournisseurs de services Internet ciblent principalement les grands centres urbains au détriment des communautés rurales, afin d’obtenir le meilleur retour sur l’investissement possible.

Plus de 80 % de la population de l’Asie-Pacifique habite dans des régions rurales, où le manque de connexion est flagrant, selon Patouraux. Il affirme que l’Internet fourni par satellite est la meilleure façon de rejoindre ces communautés éloignées, et que son équipe a trouvé le moyen d’y parvenir à un juste prix.

Le satellite Kacific-1 est un nouveau type de satellite à haut débit qui a une capacité bien plus grande que celle des anciens modèles. Pour garder les coûts à la baisse, il est intégré dans un CondoSat, une sorte de satellite deux-en-un qui va permettre à Kacific-1 de partager l’espace avec une autre charge utile, soit celle du service de télévision par satellite japonais Sky Perfect JCSAT.

Le CondoSat orbitera à environ 35 405 kilomètres au-dessus de la Terre, où il sera positionné en permanence au-dessus de la région Asie-Pacifique.

Quelques stations au sol vont réfléchir le signal du satellite vers des antennes, créant ainsi des points d’accès à Internet. Chacune de ces antennes coûtant entre 500 et 1000 $ US, les antennes seront peut-être trop chères à installer pour les individus chez eux, mais seront parfaites pour les écoles, les hôpitaux et les centres communautaires, selon Patouraux.

La connexion à Internet sauve des vies

À la base, Patouraux rêvait avec Kacific de fournir assez de bande passante aux communautés rurales pour visionner des vidéos sur YouTube, mais il s’est vite rendu compte qu’il y avait des raisons bien plus fondamentales de fournir Internet à ces communautés.

Avant de se tourner vers le satellite, l'entreprise avait déjà réussi à connecter 75 cliniques médicales au Timor-Leste et cinq écoles à Samoa, en achetant des bandes passantes excédentaires à d'autres fournisseurs Internet.

Nous connections des hôpitaux et sauvions des vies a-t-il affirmé.

C'est ce qui l'a poussé à créer un service abordable en utilisant des satellites en orbite géosynchronene, c'est-à-dire une orbite géocentrique sur laquelle un satellite se déplace dans le même sens que la planète et dont la période orbitale est égale à la période de rotation de la Terre.

2 $ US pour un gigaoctet de données

Les personnes vivant près des points d’accès de Kacific pourront passer à l’épicerie ou à la station d’essence et se procurer des coupons d’accès à Internet. Un gigaoctet de données coûtera de 1,50 à 2 $ US. Certaines écoles et certains hôpitaux pourront aussi subventionner l’accès à leurs réseaux, rendant le service encore moins coûteux. Les vitesses seront assez rapides pour regarder des vidéos et télécharger des films.

L’entreprise a déjà signé des contrats avec des fournisseurs pour rendre Internet disponible dans 24 pays.

Bien qu’il souhaite élargir son réseau à l’aide de plus de satellites, Patouraux ne voit pas Kacific comme un remplacement des services Internet traditionnels et des câbles à fibre optique. Au contraire, il espère que plus de câbles pourront éventuellement rejoindre l’Asie-Pacifique.

« Mais il ne sera jamais économique de connecter une île qui contient 200 habitants et habitantes, ou un village de 500 personnes, qui sont à des kilomètres de la prochaine ville provinciale. Nous avons la technologie qui convient pour les connecter » conclut-il.