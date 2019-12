Enquête sur le suicide : des visites multiples pour traiter des dépendances

Selon les documents déposés et les témoignages entendus, il a effectué un premier séjour entre août et novembre 2015, un autre d’octobre à décembre 2016 et un dernier entre février et mai 2017.

M. Ryan a d’ailleurs quitté le centre quelques jours seulement avant le drame qui s’est déroulé les 10 et 11 mai. Il a quitté sans parler à personne et sans médication , précise une note rédigée par la coordonnatrice clinique du Rucher, Geneviève Pilon.

La directrice générale du centre Le Rucher, Valérie Hourdeaux, a indiqué qu’il est plutôt fréquent de voir des résidents séjourner à quelques reprises au centre. Souvent la troisième fois est un gage de succès.

L’agente de liaison et d’admission au centre Le Rucher, Karine Castilloux, est venue raconter les nombreuses discussions qu’elle a eues avec Mikhaël Ryan en prévision des différents séjours que fera l’homme au centre entre 2015 et 2017.

Lors de ces entretiens téléphoniques, Mikhaël a relaté avoir commis une tentative de suicide en septembre 2012 et avoir subit des abus sexuels de la part de quelqu’un de connu . Il a également mentionné subir de la violence physique et psychologique de la part de son père.

L'intervenante a également donné quelques précisions sur l’évolution de la consommation de M. Ryan au fil des ans. Au début c’était de méthamphétamine puis l’alcool. S’est ajouté finalement l'ecstasy et le GHB, donc son état ne s’améliorait pas. Au contraire, ça se détériorait , ajoute Mme Castilloux.

Relation houleuse

En après-midi, l’ex-conjointe de Mikhaël Ryan a livré un témoignage bien senti sur la relation de cinq ans qu’elle a vécue avec lui.

Marilyn Lemay a raconté qu'entre 2003 et 2008, la relation a constamment connu des hauts et des bas. Selon elle, Mikhaël Ryan a souffert de nombreux épisodes psychotiques liés à la consommation de stupéfiants et il entendait des voix.

Elle a été de nombreuses années sans revoir son ex-conjoint jusqu’à ce qu’il redonne signe de vie à la fin 2016, alors qu’il s’apprêtait à entrer en thérapie pour une troisième fois. Mme Lemay a indiqué qu’elle avait espoir de le voir enfin s’en sortir après plusieurs tentatives.

Elle lui a d’ailleurs parlé le mardi 5 mai alors qu'il venait de sortir du centre Le Rucher pour une fin de semaine. Mme Lemay l’a senti agressif alors qu’il était avec un ami dans un hôtel de Québec. Choquée de voir qu’il semblait sombrer à nouveau dans l’agressivité et la consommation, elle lui alors dit: Adieu c’est fini, je te parle plus , avant de raccrocher.

Les audiences se poursuivent mercredi au palais de justice de Québec.