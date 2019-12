2019 : les agriculteurs à la merci du contexte international

Pour le producteur laitier Alexandre Proulx, 32 ans, les obstacles s'accumulent depuis qu'il a repris, avec son frère, les rênes de la ferme familiale, en 2015.

Il y a d'abord eu le lait diafiltré, puis l'accord de partenariat transpacifique et celui de libre-échange avec l'Union européenne.

C'est un peu démoralisant. Tu te dis : je vais reprendre [la ferme] et tu te fais donner... pas un coup de hache, mais...

Alexandre Proulx a repris la ferme laitière familiale à Saint-Anaclet-de-Lessard, au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

En décembre, Alexandre Proulx a reçu un premier chèque de compensations du gouvernement fédéral pour pallier les pertes engendrées par ces accords.

Ce qu'on a eu, ça correspond à environ 325 $ le kilo, il faudrait avoir ça tous les ans pour équivaloir à la perte de marché qu'on a eue. Alexandre Proulx, producteur laitier

À l'instar des fermes laitières, d'autres productions ont aussi été à la merci du contexte international cette année.

Alors que le marché chinois demeure inaccessible pour le canola canadien, il a été bloqué de juin à novembre pour les producteurs de porc et de bœuf, ce que plusieurs ont considéré comme des représailles de la Chine après l'arrestation de la directrice financière Huawei, Meng Wanzhou.

On estime que pendant la période des 4 mois [d'embargo], ça représente 120 millions de dollars qui ont été perdus pour les producteurs. René Roy, 2e vice-président du Conseil canadien du porc

La neige hâtive et la grève du CN ont perturbé la récolte du maïs cet automne. (Archives) Photo : Radio-Canada

La grève du CNCanadien national et l'arrivée hâtive de la neige ont aussi causé leur lot de soucis cet automne, particulièrement pour les producteurs de grains.

Depuis 40 ans que je suis en affaires, on n'a jamais vu des situations comme on vit là , a affirmé le producteur Alain Gervais en marge d'une manifestation qui s'est tenue en novembre pour inciter Ottawa à agir.

Des agriculteurs se sont rendus jusqu'au centre-ville de Montréal, le 22 novembre, pour se faire entendre sur l'impact de la grève au CN sur leur approvisionnement en propane. (Archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On est en retard en saison pour récolter de trois semaines [...] et là, on n'a plus de propane pour sécher le maïs qui est encore au champ , a-t-il déploré.

Pour aider les agriculteurs à faire face à la détresse psychologique souvent engendrée par ces incertitudes, Québec a octroyé 300 000 $ pour leur offrir davantage d'aide psychologique. Ce qui ne sera pas de trop, selon Alexandre Proulx.

J'en connais des producteurs qui sont tout seuls. C'est pas nécessairement facile. Ce qui est le plus difficile, ce sont surtout les situations financières , explique-t-il, en rappelant que quatre producteurs ont mis la clé sous la porte à Saint-Anaclet-de-Lessard au cours des trois dernières années et que d'autres de ses confrères sont même allés jusqu'à s'enlever la vie.

On la sent, la détresse , dit-il.

De nombreux agriculteurs vivent de la détresse psychologique, estime Alexandre Proulx. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Avec la prochaine ratification de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et Québec qui songe à resserrer sa réglementation sur les pesticides, les producteurs ne sont toutefois pas au bout de leurs peines. Et plusieurs doutent que leurs doléances soient entendues.