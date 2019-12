Star académie s’infiltre dans La fureur

Des ex-académiciens et académiciennes chanteront avec les équipes de gars et de filles qui s’affronteront sous le regard de Véronique Cloutier lors de l’émission La fureur, qui sera diffusée le 4 janvier prochain.

Pour son deuxième retour, La fureur a décidé de réunir une dizaine de participants et participantes des cinq saisons de la très populaire émission de chant Star académie, qui a vu le jour en 2003.

Pour le moment, leurs noms restent inconnus pour préserver l'effet de surprise.

Les ex-candidats et ex-candidates se produiront une fois lors de cette soirée qui opposera deux équipes féminines, menées par Élyse Marquis et Maripier Morin, et deux équipes masculines, dont les capitaines seront Sébastien Benoit, pour les vétérans, et Phil Roy, pour les recrues.

L’animatrice Véronique Cloutier sera aux commandes de cette émission de 90 minutes, qui sera diffusée en direct sur ICI Radio-Canada Télé le 4 janvier à 21 h.

En janvier dernier, La fureur spéciale 20 ans avait attiré près de 1,5 million de personnes, rien que sur les ondes d'ICI Radio-Canada.