5 conseils pour éviter d'être victime d'entrée par effraction pendant les Fêtes

Vous ne serez pas chez vous pendant le temps des Fêtes? Sachez que cette période de l'année est propice aux vols et aux entrées par effraction.

Voici cinq conseils pour décourager de potentiels malfaiteurs ainsi que la démarche à suivre si vous êtes victime d'une entrée par effraction, selon l'agente Amy Gagnon, porte-parole du Service de police d'Ottawa (SPO).

1 - N'annoncez pas sur les réseaux sociaux que vous partez en voyage.

« C’est sûr que pendant le temps des Fêtes on a tendance à être partis de notre domicile, pas seulement pour le travail, mais en soirée, peut-être pour 24 heures, 48 heures. Il y en a aussi qui sont partis pour une à deux semaines. Alors, ça ouvre la porte à la possibilité d’être victime d’une entrée par effraction », explique l’agente Amy Gagnon. Photo : AFP/Getty Images / Chandan Khanna

2 - Attendez d'être rentrés à la maison avant de partager vos photos de vacances.

« Si vous partez pour une longue période, que ce soit à l’extérieur du pays ou une autre partie du pays, affichez vos photos quand vous revenez, n’annoncez pas que vous êtes partis en voyage en mettant toutes vos photos sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Attendez d’être revenus », conseille l'agente Amy Gagnon. Photo : iStock

3 - Demandez à vos voisins ou à des personnes de confiance de ramasser votre courrier, de pelleter la neige, de sortir et de rentrer vos bacs de matières résiduelles.

Faites en sorte qu'on ait l'impression que votre logement est habité (archives). Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

4 - Branchez des lampes à des minuteries, réglez-les en mode aléatoire de façon à ce que les lumières s'allument à des heures différentes du jour et de la nuit.

Une maison éclairée laisse penser qu'elle est habitée (archives). Photo : Getty Images

Bref, faites en sorte que l’on pense que votre maison est habitée , suggère l'agente Gagnon.

5 - Si vous avez acheté des objets de valeur comme de l'électronique, découpez les cartons pour ne pas faire savoir que vous possédez ces objets.

Avant de mettre au recyclage les boîtes de carton, découpez les panneaux pour éviter que les produits et les marques soient visibles (archives). Photo : Radio-Canada

Le Service de police d'Ottawa (SPO) précise que les introductions par effraction correspondent à l'infraction commise lorsque quiconque s'introduit illégalement dans un endroit en vue d'y commettre un acte criminel .

Si vous suspectez que quelqu'un est entré par effraction chez vous, ne touchez à rien et appelez la police immédiatement, recommande l'agente Gagnon.

Nous, on peut prendre des photos et possiblement des empreintes, des traces d’ADN. Retournez dans votre véhicule et appelez-nous tout de suite , conclut l'agente.

Les entrées par effraction en chiffres : À Ottawa 2016 : 2678

2017 : 2487

2018 : 2778

2019 : 2358 (à ce jour)

À Gatineau 2017 : 821 dossiers

2018 : 779 dossiers

2019 : 708 dossiers (à ce jour)

Source : Service de police d'Ottawa et Service de police de la Ville de Gatineau

Avec les informations de Nicolas Haddad