Rejet d’une proposition controversée au conseil municipal de Saint-Albert

Cette motion peu populaire visait à approuver un budget de 60 000 $ et la création d’une convention entre actionnaires afin de mettre sur pied une société de services publics contrôlée par la Ville, dès le mois de mars 2020. Lors du vote, elle n’a recueilli que trois voix en sa faveur parmi les sept conseillers municipaux présents.

Améliorer les services publics

Cette société à but lucratif avait pour objectif de générer des revenus pour Saint-Albert grâce à une gamme de services tels qu’une usine de transformation des déchets en énergie ou une collecte d’ordures commerciales.

La mairesse, Cathy Heron, qui a porté le projet et a voté pour, a tenté, en vain, de répondre aux inquiétudes du public lors de la séance municipale. Elle a notamment fait valoir que la viabilité du projet avait été étudiée par une tierce partie et qu'il n'y avait pas de risques, pour la Ville, de perdre des millions de dollars. Selon elle, ce projet avait la capacité de procurer un haut niveau de services et de permettre d’atteindre les objectifs environnementaux et de réduire les impôts locaux.

Il apparaît évident que ce projet est un vrai gouffre financier. Sheena Hughes, conseillère municipale de Saint-Albert

La victoire des habitants

Du côté des conseillers opposés au projet, Sheena Hughes dit avoir voté contre, car selon elle, il est impossible que les revenus puissent dépasser les dépenses engagées. Un autre conseiller, Ken MacKay, craignait de voir une administration publique se trouver en compétition avec une entreprise du secteur privé. Quant à Jacqui Hansen, elle aurait souhaité que le projet soit mieux conçu, mais en fin de compte, elle a surtout écouté les avis des habitants qui n’étaient pas enthousiastes.

C’est le pouvoir du peuple qui l’a emporté ce soir. Mike Killick, habitant de Saint-Albert

Le vote a été accueilli avec soulagement et des applaudissements de la part du public. Mike Killick, qui est un habitant de Saint-Albert, dit n'avoir vu que des commentaires négatifs après avoir lu une enquête en ligne de la Municipalité. Selon lui, il était clair que celle-ci n’avait pas besoin de créer une entité distincte pour proposer des services publics. Je ne sais pas comment la Ville a fait pour se tromper à ce point, mais ce soir la bonne décision a été prise , se réjouit-il après le vote.

