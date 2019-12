10 des articles les plus consultés en C.-B. en 2019

L'année 2019 a été foisonnante en matière d'actualité, et les internautes ont été nombreux à la suivre sur nos plateformes. Beaucoup de sujets ont d'ailleurs particulièrement suscité l'intérêt. La traque de deux jeunes fugitifs, les Canadiens empêchés de passer la frontière américaine et une histoire de piranha. Voici 10 des sujets les plus consultés cette année.

Le régime cétogène est riche en lipides et pauvre en glucides. Photo : getty images/istockphoto / ThitareeSarmkasat

La diète populaire cétogène - Une étude de l'Université de Colombie-Britannique dans l'Okanagan, publiée au printemps nuance les effets bénéfiques du régime cétogène, cette diète populaire visant à remplacer la majorité des glucides par des lipides. Les chercheurs se penchent sur les effets sur la santé, si une certaine dose de glucose est soudainement réintroduite dans l'alimentation.

Illustration des frontière chinoises à partir d'une image prise de l'espace. Photo : iStock

Les chlorofluorocarbones qui polluent - Des chercheurs ont noté que les émissions de fréon, un gaz utilisé notamment comme réfrigérant, avaient augmenté depuis 2012 dans l'hémisphère nord. Or, les chlorofluorocarbones, qui contribuent à la dégradation de la couche d'ozone, ont été bannis depuis 2010. Selon une enquête du New York Times, cette nouvelle production serait associée à des entrepreneurs agissant illégalement en Chine.

Jill Knapp dit souffrir d'anxiété après un interrogatoire et une fouille à nu à l'aéroport international de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Nic Amaya

Inspection en revenant de voyage - Jill Knapp, qui effectuait un vol entre Mexico et Calgary avec une correspondance à Vancouver, en janvier 2016, a été faussement soupçonnée de trafic de drogue et a fait l'objet d'une fouille à nu. Elle demande un regard indépendant sur l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

La GRC a demandé l'aide du public pour retrouver Kam McLeod et Bryer Schmegelsky. Photo : GRC

Chasse à l'homme sans précédent - Une importante chasse à l'homme a été menée cet été pour retrouver deux jeunes hommes en cavale. L'incident prend son départ en Colombie-Britannique où un couple de touristes a été retrouvé assassiné, de même que Leonard Dyck, chargé de cours retraité à l’Université de la Colombie-Britannique. Kam McLeod et Bryer Schmegelsky retrouvés sans vie au Manitoba ont avoué leurs crimes dans une vidéo.

Une caisse de canneberges fraîches Photo : iStock / skyNext

Préoccupation pour l'exportation de petits fruits - L'inquiétude a gagné les producteurs cet été après l'annonce de nouvelles règles dans l'Union européenne (UE) visant la fin des importations de cerises et d'autres fruits frais canadiens, en appliquant les nouvelles exigences en matière d'importation d'organismes nuisibles. En 2018, le Canada a expédié environ 3,1 millions de dollars canadiens de cerises vers l'UE.

La GRC a retiré la Honda Honda Accord 1986 du lac Griffin le 24 août 2019, près de 27 ans après la disparition de Janet Farris. Photo : Fournie par Nancy Werenka

Une disparition élucidée - Max Werenka, un garçon de 13 ans, a capté avec sa caméra un véhicule submergé dans le lac Griffin, près de Revelstoke, en Colombie-Britannique. Sa découverte a permis d'élucider le cas de Janet Farris, une femme de Mill Bay disparue à l’automne 1992, à l'âge de 70 ans. Sa famille avait fini par croire qu'elle avait eu un accident de voiture, mais ni elle ni sa voiture n'avaient jamais été retrouvées.

Une enseignante sikhe dit quitter le Québec en raison de la loi sur la laïcité. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Une loi contestée - Une jeune enseignante, Amrit Kaur, dit avoir quitté le Québec pour la Colombie-Britannique depuis l'adoption de la Loi sur la laïcité de l'État au Québec. La jeune femme, qui est aussi militante de l'Organisation mondiale des sikhs du Canada, a ajouté sa voix à la contestation de cette loi devant les tribunaux.

Du dioxyde de carbone a été utilisé pour détruire un nid de frelons géants asiatiques découverts dans le sud de Nanaimo. Photo : (CHEK news)

Des frelons mangeurs d'abeilles - En septembre, un groupe d'apiculteurs et de scientifiques a trouvé et détruit un nid de frelons asiatiques, une espèce envahissante et destructrice, à Nanaimo, sur l'île de Vancouver. La Vespa mandarinia, la plus grande de toutes les espèces de frelons, se nourrit notamment d'abeilles domestiques. Les frelons asiatiques ont été examinés pour en déterminer la provenance.

Poste frontalier américain Photo : Associated Press / Elaine Thompson

Refoulés à la frontière - Des avocats spécialisés en droit de l’immigration de la Colombie-Britannique et de l’État de Washington constatent une augmentation du nombre de voyageurs frappés d’une interdiction d’entrée de cinq ans sur le territoire américain. Les agents frontaliers américains examineraient de plus près les preuves fournies par les voyageurs démontrant leur intention de visiter les États-Unis et non de s’y installer.

Ce piranha a été attrapé dans les eaux du lac Westwood, affirme le Service de protection de la faune de la Colombie-Britannique. Photo : Service de protection de la faune de la Colombie-Britannique

Un intrus dans un lieu de baignade - Une espèce envahissante de piranhas a été pêchée cet automne dans un lieu de pêche et de baignade très couru, au lac Westwood, sur l'île de Vancouver. Le Service de protection de la faune de la Colombie-Britannique croit que le poisson, qui peut être acheté dans les animaleries, a pu être introduit dans le lac par un propriétaire voulant s'en débarrasser.