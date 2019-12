Radio-Canada pourrait aider les médias locaux à rayonner au pays, dit Steven Guilbeault

Le ministre est en visite officielle dans les Maritimes pour rencontrer des intervenants du secteur des arts, de la culture et du patrimoine. Il doit aussi rencontrer des gens du milieu sportif.

En entrevue à Radio-Canada Acadie, à l’émission La matinale, il a reconnu que les changements dans le paysage médiatique touchent les plus petits médias locaux, qui voient leurs revenus publicitaires fondre.

M. Guilbeault a donc comme mandat de trouver comment les plateformes de Radio-Canada peuvent être utilisées pour aider à diffuser plus de contenus de nouvelles locales produites par des journaux locaux ou même des radios communautaires.

Ça fait partie de ma lettre de mandat, donc des choses que le premier ministre me demande de faire au cours des prochains mois , a indiqué le ministre.

Il faut selon lui trouver des façons de faire rayonner davantage les informations locales afin que les gens à l’extérieur des grands centres puissent entre autres rester informés sur ce qui se passe dans leur région.

Ça ne sera pas possible pour des petits médias locaux de développer et d'investir dans des plateformes comme celle que vous avez à Radio-Canada. Est-ce qu'il y a des façons de créer des partenariats pour permettre à ces nouvelles locales de trouver une voix plus importante même en dehors de notre région? s’est interrogé M. Guilbeault.

Le milieu journalistique en Acadie est perplexe

Il existe une saine compétition en Acadie entre le diffuseur public et d’autres médias qui rend les choses intéressantes et productives , estime le président de l’Association acadienne des journalistes, Mathieu Roy-Comeau. Il se pose certaines questions à la suite des propos du ministre Guilbeault.

Je ne suis pas convaincu de comprendre comment on pourrait commencer à partager les contenus, par exemple partager les plateformes. Je ne suis pas convaincu de comprendre comment ça pourrait marcher au point de vue financier, au point de vue journalistique , indique Mathieu Roy-Comeau.

Le président de l’Association acadienne des journalistes, Mathieu Roy-Comeau, souhaite que les médias en Acadie restent « forts et indépendants ». Photo : Radio-Canada

Je dois vous avouer que j’aimerais beaucoup mieux voir une aide aux médias locaux tout en ayant un financement de Radio-Canada qui est adéquat pour nous permettre chacun de notre côté de produire de la nouvelle et donner une offre aux citoyens qui est la plus large possible. Quand ça vient à partager les contenus et tout ça, je vois plus de défis et de problèmes que de solutions dans une avenue comme celle-là , ajoute le journaliste.

Honnêtement, je ne sens pas que le message du ministre s'adresse à nous , indique Francis Sonier, éditeur-directeur général de L’Acadie Nouvelle. D'autres médias pourraient toutefois profiter d'un coup de mains, en particulier pour développer des outils numériques.

Pour La Voix Acadienne, un média francophone local de l’Île-du-Prince-Édouard, le partage de contenus serait hors de question, mais une vitrine publicitaire serait la bienvenue.

Mais la seule chose que je peux voir, c'est que moi, je ne veux pas partager mes textes. Ça serait peut-être un pub, qui lierait les gens à notre site web , indique Marcia Enman, directrice générale de la publication.

Des partenariats avec d’autres médias

Le directeur régional de Radio-Canada ouvre la porte à davantage de partenariats avec d'autres médias. Et ces ententes sont encore décidée au cas par cas.

Jean-François Rioux, directeur général des services régionaux de Radio-Canada, se dit très préoccupé par la situation des médias, particulièrement dans les marchés de proximité. Photo : Radio-Canada

Vouloir aider les médias locaux, c'est louable. Jean-François Rioux, directeur général des services régionaux de Radio-Canada

Il faut qu'il y ait d'autres joueurs dans le marchés. Alors c'est clair que pour nous, ce qui est important, c'est de l'aborder cas par cas, de discuter avec les organisations et de s'assurer qu'on fait partie de la solution, et qu'on va faire partie de la solution , soutient M. Rioux.

Le président du syndicat de Radio-Canada, Pierre Tousignant, rejette quant à lui l’approche proposée par le ministre Guibeault. Radio-Canada ne doit pas devenir un diffuseur des nouvelles provenant d'autres médias. Chacun a un rôle important à jouer pour la diversité de l'information, leur autonomie est essentielle.

Si le gouvernement fédéral veut vraiment aider l'information locale, qu'il soutienne directement les médias locaux et communautaires, tout en assurant un financement stable et adéquat pour Radio-Canada. Mais envisager que la société d'État diffuse de l'information produite ailleurs, ce serait créer une nouvelle forme de concentration de la presse qui n'aiderait personne , fait-il savoir par voie de communiqué.

Taxer les géants du web?

Le ministre du Patrimoine canadien a aussi réitéré lors de son entrevue le souhait du gouvernement Trudeau de taxer les géants du web.

Avec la révolution du numérique arrive toute une série de joueurs qui ne sont pas des joueurs canadiens et qui ont beaucoup d’impact. [...] Comment on fait pour intégrer ces joueurs-là qui bénéficient de notre culture et de la création sans nécessairement y participer financièrement , a-t-il indiqué.

En fait, la taxe sur les produits et services (TPS) pourrait bientôt être applicable aux Netflix et Disney+ de ce monde.

Leur imposer la TPS, c’est une question de mois. Ce n’est pas une question d’années , a laissé entendre le ministre.

Il est aussi question de taxer la vente de données en ligne et l’achat de publicité par les géants du web, mais ce ne serait pas pour demain.

Ça, ce sera un peu plus compliqué. Ces taxes-là n’existent pas. Il faut les bâtir. C’est un modèle à construire. Ça ne se fait pas sur le coin d’une table. J’en ai discuté à plusieurs reprises avec mon collègue aux finances, Bill Morneau. Le Canada veut le faire.

Avec les informations de l'émission radiophonique La matinale, de Karine Godin et de Michel Corriveau