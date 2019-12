Réforme du système de gouvernance à Sherbrooke : des élus fermement contre

Parmi les secteurs concernés, on retrouve ceux des services et du commerce, du tourisme et du secteur industriel. La Ville réduira au nombre de trois les six organismes paramunicipaux reliés à ces secteurs.

Le dossier qui nous est présenté est très incomplet et créé un précédent pour l’ensemble de la gouvernance municipale et la réforme à venir des comités du conseil municipal , lance d’emblée Chantal L’Espérance, conseillère municipale du district du Lac-des-Nations, au conseil municipal de lundi soir.

On créé, selon moi, un billet dangereux en supprimant les élus des CA des paramunicipales. Comment peut-on penser que les deniers vont être mieux surveillés avec ce nouveau comité de développement économique? Chantal L’Espérance, conseillère municipale du district du Lac-des-Nations

Quand on siège sur une paramunicipale on n’a pas la même information que lorsqu’on lit un procès verbal de réunion, continue-t-elle. De penser qu’on va avoir de la meilleure information, c’est de la foutaise, selon moi.

« Difficile d’y voir une valeur ajoutée »

Même son de cloche du côté du conseiller municipal du district de l'Université, Paul Gingues.

J’aurais bien aimé qu’on consulte le milieu économique sur ce projet de réforme. Il est très difficile d’y voir une valeur ajoutée , ajoute-t-il.

Paul Gingues et d’autres de ses collègues demandent depuis deux ans de réévaluer la pertinence et la performance des organismes existants.

Il me semble qu’avant de créer un nouveau palier, il aurait été sage de réévaluer ceux qui sont en place Paul Gingues, conseiller municipal du district de l'Université

Il y a déjà plusieurs dédoublements dans nos structures de développement. Et selon les informations qui nous sont présentées dans ce document, il semble que ce projet de réforme ne fera qu’en ajouter , craint-il.

En tout cinq élus ont voté contre la réforme, à savoir Chantal L’Espérance, Paul Gingues, Pierre Tremblay, Marc Denault et Karine Godbout.