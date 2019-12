Le projet de poulailler ira de l'avant à Val-Brillant

Le projet, qui représente un investissement de 850 000 $, a été présenté lundi soir lors d’une assemblée spéciale du conseil municipal de Val-Brillant.

Plusieurs citoyens se sont déplacés pour faire valoir leurs inquiétudes quant aux odeurs et aux risques de pollution du lac Matapédia, situé à proximité de l'emplacement du futur poulailler, dans une zone agricole dynamique le long de la route 132, en face du Chemin de la Volière.

Des agriculteurs locaux et des représentants de l'Union des producteurs agricoles étaient également présents pour défendre le projet de Marie-Christine Coulombe.

L'agricultrice derrière le projet, Marie-Christine Coulombe, assure que le poulailler ne produira pas de mauvaises odeurs. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La productrice de la Ferme Bococo, à Amqui, s’est dite bien consciente des enjeux de cohabitation, mais assure que son poulailler, sur fumier séché, n’incommodera aucunement ses voisins.

De l'expérience qu'on a avec le poulailler à Amqui qui est à peu près similaire à ce qui va être fait à Val-Brillant, les odeurs ne sont vraiment pas problématiques pour le voisinage , assure l'agricultrice.

Tout est mis en place pour la protection des cours d'eau, tout est mis en place pour favoriser la cohabitation. Marie-Christine Coulombe, productrice de la Ferme Bococo

Je pense qu'il y a une méconnaissance puis moi c'est quelque chose que j'aime de vulgariser l'agriculture, faire découvrir ce qu'on fait. Le projet que je mets en place à Val-Brillant est fait dans cette optique-là, que les gens puissent venir acheter leurs œufs, voir c'est quoi une production d'œufs , souligne Mme Coulombe.

Parmi les résidents qui demandaient à ce que le poulailler soit construit ailleurs, Jean-Guy Fallu s'est dit en partie rassuré par les informations reçues lors de l'assemblée.

Le système avec un bassin fermé en béton ça semble quand même mieux que les pratiques qu'il y avait autrefois , admet-il.

Une quarantaine de citoyens se sont déplacés lundi soir pour assister à l'assemblée. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Copropriétaire d’un chalet dans le secteur, M. Fallu avait écrit à la Municipalité pour exprimer ses craintes.

On n'aura pas le choix finalement, ça va se faire et on devra vivre avec en espérant que ce sera vraiment le cas, qu'il n'y aura pas trop de nuisances au point de vue des odeurs, du bruit, et environnementales , indique-t-il.

Modification du règlement municipal

Par ailleurs, la municipalité de Val-Brillant prévoit revoir son règlement de zonage pour limiter les activités permises à proximité du lac Matapédia, comme le font déjà certaines municipalités voisines.

On va geler le règlement parce qu'à l'intérieur des règlements de Sayabec et Amqui, il y a des choses qu'on ne veut pas voir sur notre territoire. Je ne vous parle pas de poulailler, mais de dépotoirs et d'autres choses qu'on a vues sur le règlement des deux municipalités , précise le maire de Val-Brillant, Jacques Pelletier.

Le règlement actuel sera donc suspendu en janvier pour être amendé au cours des prochains mois.

Avec les informations de Joane Bérubé