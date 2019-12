Des produits comestibles au cannabis dans les boutiques manitobaines dès cette semaine

Depuis lundi, les boutiques de cannabis sont autorisées à proposer à leurs clients des produits comestibles, des boissons ou des huiles contenant du cannabis. Certains magasins attendent déjà des livraisons et pourraient en proposer dès cette semaine.

La Société manitobaine des alcools et des loteries a affirmé que les fournisseurs ont commencé à envoyer ces articles aux boutiques de cannabis lundi.

Cette autorisation intervient dans le cadre du programme de régulation de Santé Canada. Un an après la légalisation du cannabis, le 17 octobre 2018, une période d’examen de 60 jours entre Santé Canada et les producteurs s’est ouverte sur la question des dérivés comestibles au cannabis. Durant ce temps, Santé Canada pouvait demander plus d’information ou soulever des interrogations. Cette période de concertation a pris fin lundi.

Le ministère de la Santé du Manitoba précise dans un communiqué que les règles strictes mises en place ont pour but de limiter l’attraction de ces nouveaux produits envers les jeunes Canadiens et de réduire les risques de consommation accidentelle ou de surconsommation .

Le président-directeur général de Delta 9 Cannabis, John Arbuthnot, précise par exemple que son entreprise vendra des huiles de vapotage, des stylos, des cartouches, des stylos jetables ou encore des bonbons, des chocolats et des bonbons à la menthe.

Nous travaillons avec la Société manitobaine des alcools et des loteries et avec les producteurs depuis beaucoup de semaines pour organiser ces livraisons. Il faudra encore quelques jours pour que ces produits se retrouvent sur les tablettes des magasins de la province. John Arbuthnot, président-directeur général de Delta 9 Cannabis

Les produits comestibles à base de cannabis se définissent comme ceux qui peut être ingérés et qui contiennent un taux limité de tétrahydrocannabinol ( THCtétrahydrocannabinol ), le principe actif du cannabis.

Santé Canada a d’ailleurs limité à 10 milligrammes par produit, la quantité de THCtétrahydrocannabinol .

À consommer avec précaution

Selon Paul Daeninck, qui est oncologue à Action Cancer Manitoba, ces 10 milligrammes pourraient néanmoins être une dose trop forte pour des personnes n’ayant jamais consommé cette drogue.

Ce professeur à l’Université du Manitoba spécialisé dans le cannabis explique que de fortes doses de THCtétrahydrocannabinol peuvent causer des hallucinations, de la paranoïa et de l’euphorie.

Il affirme aussi que les produits comestibles à base de cannabis mettent plus de temps à agir sur le corps, mais que les effets durent plus longtemps. Fumer du cannabis peut procurer des effets pendant 2 à 3 heures, comparativement à 8 à 12 heures si le cannabis est ingéré.

Le Dr Daeninck ajoute que le THCtétrahydrocannabinol est déconseillé aux personnes schizophrènes, paranoïaques ou psychotiques parce que la drogue peut provoquer une crise.

Les personnes souffrant d’une maladie cardiaque devraient également éviter le cannabis ainsi que les femmes enceintes ou allaitantes, car le THCtétrahydrocannabinol peut se retrouver dans le placenta ou dans le lait maternel.

Nous continuons à les déconseiller aux personnes dont le développement cérébral n'est pas terminé, soit les personnes de moins de 25 ans. Paul Daeninck, oncologue à Action Cancer Manitoba

Avec les informations de CBC