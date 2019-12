Le fédéral et les provinces doivent investir en français langue seconde, selon le commissaire aux langues officielles

Le commissaire aux langues officielles interpelle les gouvernements fédéral et provinciaux pour qu’ils investissent davantage dans les programmes de français langue seconde à l’extérieur du Québec et dans les études postsecondaires dans la langue de Molière.

Raymond Théberge arrive à cette conclusion à la suite de la publication lundi d’une étude de Statistique Canada concluant que le taux de bilinguisme au pays chez les jeunes de 5 à 17 ans est passé de 16 % en 2006 à 19 % en 2016.

Toutefois, la maîtrise de la langue seconde diminue lorsque le parcours scolaire est terminé. C’est clair que si on pouvait diminuer le taux de décrochage [de la pratique de la langue, NDLR], on pourrait certainement atteindre un niveau de bilinguisme plus élevé , soutient M. Théberge. C’est plus facile de retenir que de recruter.

Investir dans le français langue seconde hors Québec

Le Plan d’action sur les langues officielles 2018-2023 vise à atteindre un taux de 20 % de bilinguisme français-anglais d’ici 2036. Si on veut réellement atteindre [cet] objectif [...], on doit encore plus investir dans le français langue seconde à l’extérieur du Québec , estime M. Théberge.

Le fédéral prévoit notamment des sommes pour les programmes d’échange linguistique et le recrutement d’enseignants. Mais le commissaire rappelle que l’éducation est de compétence provinciale.

C’est extrêmement important que les provinces assurent une programmation en français langue seconde dans leurs écoles, que ce n’est pas juste l’affaire du fédéral, mais que c’est l’affaire des provinces et territoires d’assurer l’accès à des programmes de qualité , soutient M. Théberge, par le biais de programmes d’immersion ou d’études postsecondaires.

Je pense que c’est important d’avoir accès à un plus grand nombre de programmes en français pour ceux et celles qui sont diplômés [d’un programme] d’immersion, que ce soit dans l’Ouest, dans certaines régions de l’Ontario. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles

C’est important d’avoir accès à des études postsecondaires [en français]. Parce que l’on constate qu’après le secondaire, si on poursuit des études tout de suite en anglais ou on va sur le marché du travail, il y a une perte de la langue seconde. Il faut voir ça tout au long de la vie , souligne-t-il.

Selon Statistique Canada, environ 10 millions de Canadiens ont déclaré pouvoir parler le français. Cette carte montre les drapeaux des différentes communautés francophones du pays. Photo : Radio-Canada / Philippe Duclos

Favoriser la rétention de la langue seconde

Dans cette lignée, Raymond Théberge souhaite que les jeunes Canadiens aient davantage d’occasions d’utiliser leur français langue seconde à l’extérieur de l’école .

Pour certains de ces jeunes [en programmes d’immersion], le français est une langue scolaire , souligne-t-il. Il faut créer des situations où on a des jeunes, des deux groupes, qui seront en mesure d’utiliser leur langue seconde dans des conditions authentiques.

Selon le commissaire, les gouvernements et les associations ont un rôle à jouer pour créer cet environnement-là .

Même si on agit sur le bilinguisme en milieu scolaire, ce qu’il faut faire maintenant, c’est agir sur la capacité à retenir cette langue-là, à créer des occasions où tout le monde peut utiliser leur deuxième langue officielle , renchérit de son côté Martin Normand, chercheur postdoctoral à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa.

C’est la rétention de la deuxième langue officielle qui devient préoccupante. Martin Normand, chercheur postdoctoral à l’École d’études politiques à l’Université d’Ottawa

Selon lui, il faut réfléchir sur les moyens de vendre auprès de la majorité le fait qu’acquérir le français, à l’extérieur du Québec, c’est important, ça a une valeur ajoutée, c’est légitime pour l’espace public au Canada .

C’est en utilisant des arguments qui parlent à la majorité qu’on peut agir sur l’idée de la rétention , résume-t-il.

La langue seconde doit non seulement être valorisée, mais stimulée par le biais d'activités entre jeunes, soutient Sue Duguay. Photo : Radio-Canada

La présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) tient quant à elle à envoyer un message positif au sujet de l’acquisition d’une deuxième langue. Il faut maximiser le fait que les gens sont ouverts à apprendre les deux langues [officielles]. À partir de là, il faut s’assurer d’offrir des opportunités pour que tout un chacun ait la chance de [les] pratiquer , lance Sue Duguay.

C’est très difficile, voire quasi impossible, de maintenir une langue si on n’a jamais la chance de la pratiquer dans le quotidien comme dans sa vie personnelle. Sue Duguay, présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française

La présidente de la FJCFFédération de la jeunesse canadienne-française rapporte notamment les efforts des réseaux jeunesse au pays et des Jeux de la francophonie canadienne, par exemple, qui offrent des occasions de pratiquer des activités en français, en plus de donner un sentiment d’attachement [envers] la langue .

L’offre doit également être active auprès de nos entreprises locales, de nos gouvernements , afin de donner la possibilité de pratiquer la langue que l’on veut , selon elle. On ferait place à une zone de confort où on a accès aux deux langues officielles pour pratiquer, même si on n’est pas des experts.

Avec les informations d’Antoine Trépanier