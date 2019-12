Les syndicats français mobilisés en bloc contre la réforme des retraites

Cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats, magistrats et médecins ont battu le pavé dans une quarantaine de villes du pays, dont Paris.

Il s’agissait de la troisième grande manifestation syndicale depuis le début du mouvement, mais la première à laquelle participait la Confédération française démocratique du travail (CFDT), le plus important syndicat du pays.

Cette démonstration de force n'a toutefois pas eu l'effet escompté pour les syndicats, qui n'ont pas réussi à obtenir une participation supérieure aux deux premières manifestations.

Selon le ministère français de l'Intérieur, quelque 615 000 personnes ont répondu à l'appel des syndicats, contre 800 000 le 5 décembre, puis 339 000 le 11 décembre.

Cette mobilisation de masse a eu lieu parallèlement au 13e jour d’une grève des travailleurs du métro et des chemins de fer, qui nuit considérablement aux transports partout dans le pays, et plus particulièrement en région parisienne.

Nous qui travaillons depuis 40 ans, on nous demande de travailler plus pour gagner moins? Vous comprenez bien que c’est inadmissible! Tous les gens devraient être révoltés. Un manifestant français

Seuls quelques rames de métro et trains circulent depuis 13 jours, usant la patience des usagers. Les quais sont bondés, comme ici, à la Gare du Nord, à Paris. Photo : Getty Images / Kiran Ridley

Elle a aussi lieu au lendemain de la démission de l’artisan de la réforme, Jean-Paul Delevoye, soupçonné de conflits d’intérêts en raison de contrats qu’il a acceptés malgré sa fonction de haut-commissaire responsable de la réforme.

Des syndicats qui divergent d'avis

Bien qu’ils aient été mobilisés à l’unisson, les différents syndicats ne sont pas du même avis face à cette réforme, qui vise à fondre les 42 régimes de retraite existants en un seul système universel.

La réforme fixe l’âge de la pleine retraite à 64 ans afin d’assurer l’équilibre financier du régime, le tout étant assorti d’un système de malus bonus; un départ à la retraite plus tôt ferait baisser les prestations, un départ après permettrait de les augmenter.

L'affaire contrarie de nombreux retraités, pour qui l'âge de la retraite se trouverait repoussée. À l'heure actuelle, les travailleurs du rail, par exemple, peuvent prendre leur retraite bien avant 60 ans s'ils remplissent certaines conditions.

Des étudiants du Lycée Turgot à Paris manifestent en solidarité avec les syndiqués. Photo : Getty Images / Kiran Ridley

De grands syndicats, comme la Confédération générale du travail (CGT), réclament le retrait pur et simple du projet de réforme, tandis que la CFDT et d’autres appuient le principe de la réforme, mais contestent l’introduction de cet âge d’équilibre.

Écoutez l’opinion publique, écoutez les grévistes, écoutez les manifestants. Vous voulez que la situation s’arrange? Nous, on est tout à fait d’accord : c’est à vous de dire : "Maintenant, on remet les compteurs à zéro".[…] On demande le retrait [du projet de loi]. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT

Le premier ministre français Édouard Philippe n'en a pas moins affirmé que le gouvernement n'entendait aucunement reculer devant la pression de la rue.

Ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité est totale , a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale. Elle est totale sur la création de ce régime universel et sur la nécessité de faire prévaloir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre du système actuel .

Il y a d'autres solutions de court terme, une hausse des cotisations par exemple. Pourquoi est-ce tabou d'en parler, alors qu'il paraît tellement évident [pour le gouvernement] de demander à ceux qui ont rempli leur contrat de travailler plus longtemps? Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, dans un texte publié mardi dans le journal La Croix

Des syndiqués de la CGT opposés à la réforme des retraites défilent à Caen. Le syndicat demande le retrait du projet de loi gouvernemental. Photo : Getty Images / AFP/SAMEER AL-DOUMY

Philippe rencontrera les syndicats

Le premier ministre Philippe recevra mercredi et jeudi les organisations syndicales, puis les dirigeants des entreprises publiques de transport.

Pour l'organisation patronale Medef (Mouvement des entreprises de France), le temps presse. Il est temps de mettre un terme aux blocages , a-t-elle supplié dans une lettre à ses adhérents, tenaillés selon elle par l'inquiétude d'une fin d'année dans le rouge .

Selon un sondage Harris Interactive pour RTL et AEF Info, 62 % des Français soutiennent le mouvement de grève, même si 69 % souhaiteraient une trêve de Noël .

Les gens, surtout en région parisienne, sont très fatigués de ce mouvement de grève, qui a un impact sur les transports de façon importante, tous les jours, depuis le 5 décembre , souligne notre correspondante à paris, Marie-Ève Bédard.

Les syndicats divergent toutefois d'avis sur l'attitude à adopter lors de la période des fêtes, où de nombreux Français effectueront de longs trajets pour se retrouver en famille, précise-t-elle.