Stress post-traumatique : pénurie de psychologues dans une clinique spécialisée

Il manque à l'établissement un élément important pour aider les patients à recouvrer la santé aussi vite que possible, selon la présidente de l’association provinciale des psychologues, Jeannette Kennedy.

La clinique de Dartmouth est financée par le ministère des Anciens Combattants du Canada. Son personnel comprend normalement des infirmières, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des psychologues, des psychiatres et des médecins de famille.

En Nouvelle-Écosse, les psychologues agréés, les psychiatres et les infirmières praticiennes sont formés pour diagnostiquer le syndrome de stress post-traumatique. Ce problème complexe de santé mentale peut se manifester chez les personnes qui ont vécu une expérience traumatique, terrifiante ou dangereuse, et ce, même des années après les faits.

Les psychologues sont formés pour effectuer les tests qui permettent de distinguer chez le patient le syndrome de stress post-traumatique et d’autres possibles problèmes de santé mentale, souligne Jeannette Kennedy.

Les symptômes de stress post-traumatique persistent et s’aggravent en l’absence de diagnostic et de traitement, ajoute-t-elle.

Des membres de la Gendarmerie royale du Canada ont récemment parlé publiquement du syndrome de stress post-traumatique et des défis qu’ils doivent relever pour obtenir des soins psychologiques.

La pénurie de psychologues dans la clinique survient aussi tandis que se déroule un examen des soins offerts aux militaires souffrant du syndrome de stress post-traumatique. L’enquête publique qui a commencé le mois dernier sur l’affaire Lionel Desmond doit déterminer si l’ancien militaire qui a tué sa fille, sa femme et sa mère avant de s'enlever la vie avait eu accès aux soins de santé mentale appropriés.

La clinique de Dartmouth est l’une des 11 au pays qui offrent des options de traitement sur une base externe seulement, notamment des séances de thérapie individuelle et de groupe, pour traiter de l'anxiété, de l'insomnie et d'autres enjeux qui font partie des troubles de santé mentale , indique Anciens Combattants Canada.

Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ont aussi l’option de consulter des psychologues qui tiennent une pratique privée. Le corps policier offre aussi le soutien entre pairs et des vidéos en ligne.

Jeannette Kennedy a travaillé pour les militaires avant de tenir une pratique privée. Le but des Forces armées canadiennes en la matière est de soigner ses membres à l’interne pour rationaliser et accélérer les soins. Les militaires sont recommandés à des psychologues externes en cas de débordement.

Lorsque des psychologues travaillent dans la clinique, ils offrent des conseils avantageux aux employeurs en matière de risque professionnel, ajoute-t-elle.

Effort de recrutement de psychologues

La régie provinciale de santé cherche depuis septembre à recruter des psychologues pour répondre aux besoins. Elle veut recruter 3,2 psychologues cliniciens à temps complet et à temps partiel, y compris un chef d’équipe. Une offre d’emploi précise que la personne sélectionnée doit pouvoir commencer à travailler «dès que possible».

Le salaire offert peut atteindre 60 $ l’heure, ce qui est considéré comme l’équivalent des revenus d’un psychologue qui tient une pratique privée et qui peut avoir à payer les coûts de son bureau.

Mais l’exigence d’un doctorat exclut de nombreux candidats potentiels. Environ la moitié des 550 psychologues agréés dans la province n’ont qu’un diplôme de maîtrise.

La clinique peut aider ses patients avec une approche factuelle, indique une porte-parole de la régie de santé, Maureen Wheller. La plupart des patients peuvent s’attendre à recevoir un appel dans les deux semaines suivantes et à consulter un psychiatre dans les trois mois, dit-elle.

Les psychologues jouent un rôle important dans cette équipe interprofessionnelle, souligne Mme Wheller. La régie, assure-t-elle, cherche activement à en recruter.

Jeannette Kennedy se spécialise en psychologie clinique et elle est la présidente de l’association des psychologues de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/Elizabeth Chiu

La régie vérifie les raisons pour lesquelles les membres de son personnel démissionnent afin de déterminer comment en recruter d’autres et les garder à son emploi, explique Mme Wheller. La régie fait pour cela des entrevues confidentielles avec les personnes qui démissionnent.

L’exercice révèle qu’au moins la moitié des psychologues qui quittent le secteur public sont insatisfaits du nombre d’effectifs, de l’offre de formation professionnelle et de l’appui reçu de la part de l’employeur. Jusqu’à 40 % d’entre eux se sont dits préoccupés par les normes des soins prodigués aux patients.

Tout le monde ne peut entrer dans le même moule, selon un ex-policier

La pénurie de psychologues n’est pas seul obstacle à surmonter pour les patients provenant de la Gendarmerie royale du Canada, selon un ancien membre du corps policier, le sergent-chef à la retraite Murray Brown.

La clinique compte 188 patients, dont 160 proviennent des Forces armées canadiennes et 28 de la Gendarmerie royale du Canada.

Murray Brown se demande pourquoi il devrait participer à une séance de counselling où il est le seul policier et dont tous les autres participants sont des militaires. L’expérience militaire, dit-il, serait le seul sujet abordé. Tout le monde ne peut entrer dans le même moule, selon lui.

M. Brown a pris sa retraite il y a sept ans. Il exerçait un emploi similaire à celui d’un représentant syndical. Il a gardé le contact avec un grand groupe de policiers en exercice et à la retraite.

Il dit avoir l’impression que presque tout le monde dans son entourage est touché par le syndrome de stress post-traumatique. Il dit croire que les policiers qui en souffrent ne le signalent pas tous.

L’ancien policier Murray Brown a gardé dans son portefeuille pendant des années une photographie d’une victime d’homicide, Judy Parks, avec les photos de ses propres filles. Les horreurs qu’il a constatées durant sa carrière et l’homicide non résolu de Judy Parks l’ont mené à souffrir du syndrome de stress post-traumatique. Photo : Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse et CBC/Yvonne Colbert

Selon les données de la GRC, le syndrome de stress post-traumatique est la deuxième raison qui mène à une pension d’invalidité. La raison la plus courante est un dommage auditif. Près de 1800 membres de la GRC (environ 8 % des effectifs) souffrent de stress post-traumatique et touchent une pension d’invalidité.

Certains gendarmes choisissent de ne pas parler de leur détresse psychologique par peur que cela limite les possibilités d’avancement dans leur carrière et leur sécurité d’emploi, selon Murray Brown.

Mais en recevant un traitement approprié et précoce, les policiers peuvent ensuite exercer leurs fonctions plus efficacement, en prenant moins de jours de congé et en étant plus heureux à la maison, explique Jeannette Kennedy.

La GRC a promis de s’attaquer au problème et elle s’efforce de recruter 14 psychologues au pays, dont l’un basé en Nouvelle-Écosse, pour mettre en oeuvre un nouveau programme en matière de détection précoce du syndrome de stress post-traumatique et d’intervention.

Le corps policier participe aussi à une étude de dix ans portant sur les effets de ses politiques en matière de santé mentale.

Avec les renseignements d’Elizabeth Chiu, de CBC