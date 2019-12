Nouveau règlement sur les systèmes d'alarme à Rouyn-Noranda

Le règlement vise également à encourager les citoyens à entretenir leur système d’alarme.

Selon le service de sécurité incendie, en moyenne 150 alarmes non fondées ont lieu chaque année à Rouyn-Noranda.

Un système d'alarme. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, explique que la Ville unit ainsi ses efforts à ceux de la Ville de Val-d’Or pour contrer la hausse d’alarmes incendie non fondées.

Il y a eu des discussions avec la Ville de Val-d'Or pour voir ce qu'il se faisait, pour tenter de trouver les meilleures façons de faire pour régler la problématique. Quand on parle d'environ 150 fausses alarmes dans une année, ça a des coûts et en plus, au niveau sécurité, c'est inquiétant, alors il faut trouver une solution , indique la mairesse.

Augmentation des amendes

L’ancien règlement datait de 2003 et prévoyait une amende de 50 $ après la troisième fausse alarme, peu importe la taille du bâtiment.

Le nouveau règlement imposera les constats suivants:

Deuxième contravention : 100 $

Troisième contravention : 200 $

Quatrième contravention : 400$ Pour les bâtiments à risque élevé ou très élevé : Deuxième contravention : 200 $

Troisième contravention : 400 $

Quatrième contravention : 800$

Selon la Ville, un résident qui a déjà évacué son bâtiment plusieurs fois pour une alarme non fondée risque de décider de ne plus l'évacuer, ce qui cause un risque pour la sécurité des citoyens.

Coûts des fausses alarmes

Stephen Valade, directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile à Rouyn-Noranda, explique que le nouveau règlement vise à contrer la tendance à la hausse des fausses alarmes dans les dernières années. Ces fausses alertes engendrent des coûts importants, souligne-t-il.

Pour un bâtiment résidentiel, ça va aller de 800 $ à 1000 $ à chaque fois, juste en main-d'oeuvre , énumère-t-il. Pour les immeubles commerciaux, ça peut aller à 1200 $, 1500 $, 1600 $, dépendamment de la grandeur du bâtiment.

2017 : 156 fausses alarmes

2018 : 119 fausses alarmes

2019 : 132 fausses alarmes (chiffres en date du 30 novembre)

Stephen Valade indique que l'augmentation est causée par le nombre grandissant de systèmes d'alarme dans les bâtiments, et donc plus de centrales de systèmes d'alarme qui alertent le 911.