Augmentation de taxes de près de 3,5 % à Gaspé

Ces chiffres sont calculés selon le prix d’une résidence moyenne à Gaspé évaluée à 167 250 $.

L’augmentation s’explique en partie par la tarification de l’aqueduc, des égouts et de l’assainissement des eaux pour la mise aux normes du réseau de la ville. La hausse est de 542,50 $, soit 4,13 % par rapport à l’an passé.

Les autres tarifications, telles que la récolte et le traitement des matières résiduelles et la vidange des fosses septiques, restent identiques.

Budget de la Ville de Gaspé 27,9 M$

hausse de 5,65 % comparativement à 2019

Le budget n’a pas été facile à équilibrer, soutient le maire de Gaspé Daniel Côté qui justifie cette hausse par l’ajout de nouvelle dépense. Quand on regarde la totalité de l’oeuvre, on a 1 230 000 $ de nouvelles dépenses et 500 000 $ de nouveaux revenus.

Exemples de nouvelles dépenses Nouveaux postes, indexations de salaires : 442 629 $

Nouveau rôle d’évaluation 2021-2023 : 202 752 $

Quote-part pour la Sûreté du Québec : 99 168 $

Renouvellement du contrat d’assurance : 83 109 $

Le projet du nouveau complexe multisport, qui remplacera l’aréna, sera soumis à une consultation publique qui débute mardi par l'entremise du site Internet de la Ville.

Les élus souhaitent déposer le projet en février 2020 et commencer la construction en 2021.

C'est un projet qui pourrait coûter entre 15 et 18 millions de dollars.

Dépassement de coût du projet de piscine

Le projet de rénovation de la piscine du Cégep de la Gaspésie et des Îles est maintenant estimé à près de 3 000 000 $, ce qui représente une hausse de 600 000 $ comparé à la dernière évaluation.

La MRC Côte-de-Gaspé a augmenté sa part du financement de 75 000 $ à 200 000 $.

Le ministère de l’Éducation a consenti un montant de 1,2 million de dollars. Québec n’augmentera pas sa mise malgré les dépassements de coûts du projet.

Le Collège a déjà consenti un montant de 800 000 $.

Gaspé investira 700 000 $ dans le projet selon le maire Côté, qui souligne que le montant de la Ville sera réparti sur 7 ans.

Donc, ça va être 100 000 $ par année pendant les 7 prochaines années qu’on va verser au Cégep pour ne pas se mettre non plus en précarité financière [...] Donc ça n’a pas d’impact direct sur le budget. Par contre, c’est de l’argent direct qu’on avait dans nos coffres qui ne sera plus là. On ne va pas les taxer directement au citoyen, mais inévitablement, avec le temps, c’est toujours refilé aux citoyens d’une manière ou d’une autre.

Les travaux doivent débuter en janvier.

Avec les informations de Bruno Lelièvre