Lundi soir, la Ville a annoncé que les taxes augmenteront de 0,005 $ du 100 $ d'évaluation, soit environ 7,80 $ par année pour une résidence moyenne de 156 300 $.

On a travaillé très fort pour être capable d'amoindrir la hausse , a expliqué le maire Sylvain Hudon.

Les élus de La Pocatière ont adopté un budget de 9 millions de dollars pour 2020. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Il affirme que certains projets ont été mis de côté afin de ne pas trop augmenter le fardeau fiscal des Pocatois, dans un contexte où les coûts reliés à la gestion des matières résiduelles, tant pour les matières organiques que pour les ordures, augmenteront en 2020.

Il va falloir qu'on se serve du bac brun [...] Au bout de la ligne, ce qui nous coûte le plus cher, c'est quand même d'envoyer ça aux vidanges. Sylvain Hudon, maire de La Pocatière

Par ailleurs, dans son plan triennal d'immobilisations, la Ville de La Pocatière prévoit investir 1,7 million de dollars en 2020, notamment pour mettre en place des politiques culturelle et familiale et pour poursuivre l'intégration de la Halte marine de La Pocatière.

Des investissements sont aussi prévus pour améliorer le système d'aqueducs et d’égouts ainsi que le réseau routier.

Les citoyens de La Pocatière subiront une légère hausse de taxes. (archives) Photo : Développement économique La Pocatière

Il y a des trous à gauche et à droite, il y a des rues à refaire, on ne peut pas toutes les refaire en même temps, donc on va s'attaquer à ça , affirme M. Hudon.

Le budget total de la Ville de La Pocatière s'élève à 9 millions de dollars, soit une hausse de 3,54 % par rapport à l'an dernier.

D'après les informations de Jérôme Lévesque-Boucher