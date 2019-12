La Laiterie Coaticook procède à un rappel important de certains fromages

C’est l'entreprise estrienne qui a contacté l’ACIA puisqu’elle ne veut prendre aucun risque. Les premières analyses indiquaient une légère possibilité de contamination à la bactérie Listeria monocytogenes.

Tous les fromages cheddar de Coaticook ayant le 3 mars 2020 comme date de péremption ont été retirés des commerces.

Le rappel préventif touche les gens qui en auraient encore à la maison.

Les fromages ont été livrés le 3 décembre. Tout ce qui n’a pas été vendu a été repris par les livreurs le 5 décembre et ramené ici. Si les gens ont en leur possession un fromage meilleur avant le 3 mars, on les invite à nous téléphoner et nous allons aller le chercher et faire un échange , explique la directrice des ventes et marketing à la Laiterie Coaticook, Renée Fillion.

Symptômes

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altérations visibles ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade.

Les femmes enceintes, les personnes âgées et celles qui ont un système immunitaire diminué sont particulièrement à risque.

C’est une bactérie qui habituellement donne une bonne vieille gastro-entérite, donc des diarrhées, des douleurs au ventre, habituellement de la grosse température, des nausées, des vomissements. Les gens qui ont ça et qui ont [consommé] ce produit, dans ce temps, il faut être moins tolérant et se rendre à l’hôpital ou bien aller voir un médecin , précise le médecin d’urgence, Nicolas Elazhary.

Aucun problème n’a été signalé ici en Estrie.