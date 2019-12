Cas d’hépatite A dans le Grand Sudbury

Des milliers de personnes pourront recevoir un vaccin contre l’hépatite A. La Santé publique de Sudbury et du district s’attend à recevoir les premières doses d’ici mercredi.

Les vaccins contre l’hépatite A seront administrés gratuitement aux personnes qui ont consommé des produits et mets préparés provenant du comptoir de charcuterie du supermarché Great Canadian Super Store du boulevard Lasalle dans le Grand Sudbury, entre le 27 novembre et le 16 décembre.

On ne sait pas combien de gens ont acheté des viandes froides, le fromage et les repas préparés à ce comptoir et avec qui ces denrées ont été partagées. Penny Sutcliffe, médecin-hygiéniste Santé publique Sudbury et du district

Ces consommateurs sont à risque d’avoir contracté l’hépatite A, alors que dimanche la Santé publique de Sudbury et du district a confirmé qu’une personne travaillant à ce comptoir était infectée.

Toute charcuterie restante devrait être jetée immédiatement ou retournée au magasin, disent les autorités en santé publique. Photo : Radio-Canada / Laurent Boursier

Les charcuteries et fromages préemballés ne sont pas visés par la vaccination.

On ne sait pas combien de personnes ont été potentiellement exposées à l’hépatite A , dit la médecin hygiéniste Penny Sutcliffe, en expliquant qu’il est plus difficile de faire un décompte dans une épicerie plutôt qu’un restaurant.

Ce cas d’hépatite A survient au moment où de nombreuses fêtes se tiennent à une semaine de Noël.

Symptômes communs de l’hépatite A : Fièvre

Maux d’estomac ou inconfort

Urine foncée

Nausée et vomissement

Diarrhée

Fatigue

Perte d’appétit

Selles foncées de couleur cendrée

Jaunisse (peau et le blanc des yeux)

Tout produit restant devrait être jeté immédiatement ou retourné au magasin. Nous recommandons à ces personnes de se faire vacciner contre l’hépatite A , dit l’organisme.

C’est un employé du rayon des charcuteries et des fromages qui a été infecté par l’hépatite A. Photo : Google Street View

La Santé publique de Sudbury et du district avise aussi le public que toute personne ayant consommé un produit provenant de ce comptoir de charcuterie il y a plus de 14 jours doit en informer la Santé publique, surveiller l'apparition de tout signe ou symptôme et se faire soigner en conséquence.

Pour éviter l’hépatite A : Ne pas préparer ou manipuler des aliments quand on est malade

Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon, surtout après être allé à la toilette, avoir changé une couche ou avant de préparer de la nourriture

Changer de gants jetables fréquemment si vous en portez

Éviter de partager les ustensiles et les tasses ou encore la nourriture prise avec les doigts

Toujours laver les fruits et les légumes frais comme les fraises et la laitue avant de les consommer

Pour plus de renseignements, la Santé publique de Sudbury et du district met à la disposition les numéros 705 522-9200 ou 1 866 522-9200.