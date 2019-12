Les provinces veulent réformer le Programme de stabilisation fiscale

Les provinces font front commun et demandent à Ottawa de moderniser le Programme de stabilisation fiscale.

Le PSF distribue de l'aide financière aux provinces durant les coups durs économiques imprévus. Mais les critères et les calculs datent d’il y a plus de 30 ans et défavorisent certaines provinces, surtout celles riches en pétrole.

Les ministres de Finances des provinces profitent de leur rencontre avec leur homologue fédéral Bill Morneau à Ottawa (lundi soir et mardi) pour exiger des changements.

La chute des prix du pétrole a durement frappé l'Alberta. En 2015 et en 2016, la province était admissible à un montant maximum de 60 dollars par personne, ce qui correspond à un montant total de 251,4 millions. Toutes les provinces s’entendent aujourd’hui pour dire que cette compensation financière n’est pas à la hauteur.

Ainsi, selon le ministère fédéral des Finances, l'Alberta a reçu le même montant maximal en 2015-2016 et 2016-2017, soit 251,4 millions, alors que Terre-Neuve-et-Labrador recevait 31,7 millions au cours de la première année, tandis que la Saskatchewan a reçu 20,3 millions l'année suivante.

Au cours de leur rencontre avec Bill Morneau, les ministres des Finances exigeront qu’Ottawa abolisse la limite de 60 dollars par habitant, qu’il assouplisse les critères pour ne pas défavoriser les provinces riches en ressources naturelles et que les changements apportés soient rétroactifs pour inclure l’exercice financier 2015-2016.

Le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Modernisation réclamée

Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, croit qu’il est temps de moderniser le programme.

En raison du plafond, les compensations ont été faibles en proportion de l'impact. Si on regarde la compensation, elle n'a pas été indexée depuis 30 ans. Éric Girard

Le financement du programme n’est pas suffisant pour les provinces qui font face à des difficultés financières imprévues, estime Donna Harpauer, la ministre des Finances de la Saskatchewan.

Le ministre des Finances de l'Ontario, Rod Phillips, rappelle que toutes les provinces ont eu besoin de ce fonds dans le passé. Il croit que la modernisation de ce programme représente une belle occasion pour Ottawa d'en faire un enjeu national.

Le ministre fédéral des Finances Bill Morneau ouvre les oreilles, mais pas le portefeuille, du moins pour l'instant.

Je voudrais écouter les ministres et leurs perspectives. Mais nous n'avons pas encore fait une analyse pour considérer notre façon d'améliorer la situation Bill Morneau

Les ministres des Finances ont discuté du sujet lors de leur souper de travail, lundi soir.

Les provinces reviendront à la charge lors de la rencontre officielle qui se déroule jusqu’à mardi après-midi.