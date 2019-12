On a eu des systèmes de haute pression, ce qui a amené beaucoup [de journées] de ciel bleu, beaucoup de vent et de froid et peu de précipitations. Alors, on a vraiment un manteau neigeux très mince , explique François-Xavier Gagnon, membre d'Avalanche Canada et instructeur certifié de cours sur les avalanches. Il ajoute que la météo n'a pas été favorable à la formation de manteaux de neige stables en montagne.

Par ailleurs, les couches de neige déjà faibles ne seront pas renforcées par des précipitations de neige de 5 à 10 centimètres. Seules des tempêtes de neige importantes ou de fortes pluies pourraient normaliser la situation, croit M. Gagnon.

Il n'y a pas de cohésion entre les cristaux [à cause des conditions météorologiques antérieures]. Les cristaux n'auront pas plus de cohésion même avec les couches subséquentes [de neige] , explique François-Xavier Gagnon.

L'instructeur note l'ignorance, voire la témérité, de certains randonneurs, raquetteurs et skieurs, en terrain inconnu. Il craint qu’ils ne soient pas au fait des conditions actuelles et qu’ils ne se précipitent dans les montagnes sans bien se préparer.

Pour les gens de la côte, on n’est juste pas habitués à gérer ce type de problème de manteau neigeux mince. C’est beaucoup plus caractéristique d’un climat continental qu’on va retrouver dans les Rocheuses.

Il y a un gros manque de sensibilisation au niveau du public. François-Xavier Gagnon, instructeur certifié de cours sur les avalanches

Il encourage les personnes friandes de plein air à s'informer avant d'attaquer la montagne.

Il faut regarder quelles sont les conditions météorologiques. C'est bien de planifier sa sortie et de savoir si, là où j'irai, ce sera un terrain avalancheux , affirme-t-il.

L’expert de la montagne souligne l'importance pour tous d'apporter un détecteur de victimes d'avalanche, une pelle et une sonde pour sauver les personnes ensevelies sous la neige.

Il recommande également aux amateurs de montagne de suivre une formation pour connaître les bonnes pratiques en montagne dans des conditions hivernales, afin d'être prêts à éviter les décès en montagne.