Le conseil d’administration du Grand Prix cycliste de Gatineau a dû se rendre à l’évidence la semaine dernière : l’événement n’était plus viable financièrement et devait être annulé en 2020.

Ç’a été une décision très, très difficile à prendre. Mais il faut la prendre de façon rationnelle, les chiffres étaient là et on n’avait pas le choix, explique la présidente de l’événement, Frédérique Moulin.

Cette dernière explique que les états financiers étaient clairs : le fonds de roulement était écoulé et les risques étaient trop grands d’organiser la course sanctionnée par l'Union cycliste internationale (UCI), la plus importante pour le cyclisme féminin en Amérique du Nord.

Les commanditaires étaient plus difficiles à attirer au cours des dernières années, particulièrement en 2019 selon Mme Moulin, qui croit que la disparition de son événement, trois mois après celle du Challenger de Gatineau, devrait être considérée comme un cri d’alarme par la communauté d’affaires de l’Outaouais.

On ne trouve absolument pas de commandites de la communauté d’affaires de la région pour les sports élites comme ça , lance la présidente. Est-ce que c’est un manque d’intérêt? Je ne sais pas. On n’est pas non plus une région où il y a beaucoup de corporatifs parce qu’on est une région de fonctionnaires.

Elle croit aussi que le fait que l’événement soit du cyclisme féminin ait aussi rendu la promotion plus difficile que si des courses masculines avaient été présentées.

Le Grand Prix cycliste de Gatineau pourrait revenir si des partenaires financiers décidaient de s’associer à l’événement.

La présidente du Grand Prix cycliste de Gatineau, Frédérique Moulin (archives) Photo : Radio-Canada

Une perte « déplorable » pour la ville de Gatineau

Je trouve ça déplorable , mentionne d'entrée de jeu Martin Lajeunesse, le président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire de la Ville de Gatineau, lorsque questionné sur l’annulation de la compétition cycliste.

Il croit que le Grand Prix cycliste comme le Challenger amenaient leur lot de touristes en Outaouais et de la visibilité pour la municipalité, puisqu'il s’agissait de compétitions internationales.