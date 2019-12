Inspirée d’un fait divers, Baby-sitter suit le parcours d’un homme qui, pour s’excuser auprès des femmes, écrit un livre aux propos pour le moins maladroits en compagnie de son frère.

Une autre pièce de théâtre, Lignes de fuite, sera co-écrite et co-réalisée par Catherine Chabot et Émile Gaudreault. La comédie dramatique porte sur les retrouvailles de trois amies du secondaire maintenant trentenaires et aborde certains des thèmes (identité, désillusion, maternité) de Table rase, une pièce écrite par Catherine Chabot qui avait connu un grand succès en 2014.

Le conte L’arracheuse de temps, de Fred Pellerin, sera aussi adapté. C’est Francis Leclerc, qui avait aussi travaillé avec le conteur sur le film Pieds nus dans l’aube, qui assurera la réalisation.

Anaïs Barbeau-Lavalette co-scénarisera et réalisera Chien blanc, une adaptation du roman publié en 1969 par le romancier français Romain Gary.

En plus de ces quatre films dont le budget dépasse les 2,5 millions de dollars, la SODECSociété de développement des entreprises culturelles financement huit autres longs métrages de moins de 2,5 millions de dollars.

Ces films sont Motherhood (Meryam Joobeur), Deux par quatre (Lawrence Côté-Collins), You Can Live Forever (Mark Slutsky), Nulle trace (Simon Lavoie), Soleils atikamekw (Chloé Leriche), Au nord d'Albany (Marianne Farley), Les vieux chums (Claude Gagnon) et Woman in Car (Vanya Rose).

Parité pratiquement atteinte

À noter qu’avec les 9 films soutenus en mai dernier par la SODECSociété de développement des entreprises culturelles , 11 des 25 projets financés en 2019 sont réalisés ou co-réalisés par des femmes.