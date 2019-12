Une accalmie soudaine serait à l'origine de l'écrasement d'un petit avion à Whitehorse

Les deux pilotes professionnels, originaires de l'Alaska, Charles Benson et Jeffrey Babcock étaient en route vers Anchorage le 27 mai dernier à bord d'un Cessna 1952, que l'un d'eux venait d'acheter.

Le rapport d'enquête du BST souligne que les conditions météorologiques à Whitehorse étaient bonnes pour le vol à vue, mais que les vents étaient variables.

Isabelle Langevin, gestionnaire des normes et assurance de la qualité pour les enquêtes Air du BST, rappelle qu’il s’agit d’un rapport essentiellement factuel.

« Ce qu'on sait, c'est que, lors du décollage, l'appareil a eu de la misère à gagner de l'altitude, explique-t-elle. Et puis, on a vu que l'aile droite est descendue, si on veut, et qu'il y a eu un avertissement de décrochage qui semble avoir été récupéré brièvement avant que l'avion ait continué à rouler vers la droite et qu'il a eu une perte de maîtrise. »

Une image prise par la caméra du tableau de bord de l'appareil montrant une absence soudaine de vents alors que le Cessna atteint 15 mètres d’altitude. Photo : Bureau de la sécurité des transports

L'aéronef s'est écrasé dans les bois au bout de la piste. L'impact a causé un incendie qui a détruit tout l'équipement à bord, tous les câbles et les instruments. Les petits appareils n'étant pas équipés d'enregistreur de voix ou de données électroniques, les enquêteurs n'auraient donc pas pu savoir ce qui a motivé les manoeuvres des pilotes, même si l'équipement avait été intact.

Messages de sécurité

Le rapport met en lumière que les volets des ailes ont été ajustés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être sous ces conditions météorologiques, selon le manuel d’instruction de l'appareil.

Le rapport souligne par ailleurs que, en fonction de la distance restante sur la piste, les pilotes auraient pu interrompre le décollage.

Malheureusement, personne n'est à l'abri, peu importe l'expérience qu'on a. Donc, on en voit dans les enquêtes des gens avec peu d'expérience et d'autres à l'extrémité de beaucoup d'expérience. Isabelle Langevin, gestionnaire, Normes et assurance qualité

Le BST assure que les membres de la famille des victimes ont été informés des résultats tout au long de l'enquête.