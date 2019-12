L'Ontario influe sur les dépenses en médicaments au Canada

L’ ICISInstitut canadien d’information sur la santé constate que cette croissance est attribuable en grande partie à l’Assurance-santé Plus, lancée en janvier en Ontario.

Si on enlève l’Ontario, la hausse de cette année est semblable aux années antérieures , souligne Pierre Léveillé, porte-parole de l’ICIS.

En 2018, la province avait élargi sa couverture d’assurance médicaments à tous les Ontariens âgés de 24 ans et moins. Des modifications ont été apportées au programme en avril 2019 pour que les moins de 25 ans qui n’ont pas d’assurance privée soient désormais couverts.

En excluant l’Ontario, le rapport indique que la hausse représente 3,4 % des dépenses des régimes publics d'assurances médicaments au Canada. En changeant le programme, on s’attend à ce qu’il y ait un effet l’année prochaine, mais on ne connaît pas la grandeur de cet effet , dit M. Léveillé.

En 2017, l’augmentation des dépenses de médicaments au Canada s’élevait à 5,3 % par rapport à 2016.

Des traitements chers

Les principales catégories de médicaments qui représentent les plus grands coûts sont les antiviraux (pour traiter l’hépatite C), les anti-TNF (pour la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn) et des agents antinéovascularisation (pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge).

Les médicaments pour traiter notamment l’hépatite C et la polyarthrite rhumatoïde figurent parmi les plus chers. Cela peut s'expliquer par l’utilisation de nouveaux traitements dans les dernières années.

Les nouveaux traitements ou médicaments ont un prix assez élevé parce qu’il faut tenir compte des dépenses de recherche, de fabrication et de la grandeur du marché. Pierre Léveillé, porte-parole de l' ICIS Institut canadien d’information sur la santé

Si les coûts des médicaments sont importants, leur utilisation permet cependant des économies ailleurs dans le réseau de la santé.

Pierre Léveillé cite l'exemple les antiviraux : C’est un traitement novateur qui guérit l’hépatite C. Auparavant, on ne faisait que traiter et, des fois, on devait avoir recours à une transplantation hépatique. Maintenant, on peut guérir l’hépatite C sans avoir besoin de traiter pour la vie. Donc, l’augmentation, c’est le prix du médicament, mais on voit des épargnes ailleurs en n’ayant pas besoin de faire des transplantations dispendieuses.

Dans l’ensemble, les traitements chers représentant des dépenses de plus de 10 000 $ constituent 38 % du total des dépenses. Cette proportion des dépenses totales n'est générée que par 2,1 % des bénéficiaires.

À l’inverse, les personnes couvertes par un régime d’assurance public qui ont enregistré des dépenses de moins de 500 $ représentent 63 % de l’ensemble des utilisateurs et correspondent à 7 % du total des dépenses.

Biologique, chimique, générique et biosimilaire

Les coûts des médicaments varient qu’ils soient de nature chimique ou biologique. Les produits biologiques sont fabriqués d’une façon plus complexe et sont assez nouveaux. Alors, les prix sont un peu plus élevés que les produits chimiques , mentionne le porte-parole de l’ ICISInstitut canadien d’information sur la santé .

Le rapport souligne que l'utilisation des produits génériques, équivalents aux produits chimiques, est demeurée élevée durant la dernière année.

Pour les biologiques, il existe aussi un équivalent qui a un prix moindre, les biosimilaires. Ce ne sont toutefois pas des produits identiques, mais semblables.

L'adoption des biosimilaires tarde. L'ICIS souligne dans son document qu'elle ne s'est élevée qu'à 12 % là où ces médicaments étaient disponibles .

Certaines provinces, comme la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Manitoba, incitent à l’utilisation de médicaments biosimilaires. Pierre Léveillé, porte-parole de l' ICIS Institut canadien d’information sur la santé