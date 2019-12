La Ville d'Ottawa examine un plan ambitieux pour le climat

La Ville d'Ottawa envisage un avenir avec de plus petites résidences et un centre-ville sans véhicules alors qu'elle se prépare à adopter un nouveau plan de lutte contre les changements climatiques. La Municipalité devra toutefois convaincre les citoyens de réduire eux aussi leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Ce plan — qui sera présenté aujourd'hui, mardi, au Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets — pourrait changer une panoplie de processus décisionnels, comme l'approbation de gratte-ciel ou l'achat de nouveaux autobus.

Les fonctionnaires municipaux recommandent de fixer des cibles plus ambitieuses de réduction des gaz à effet de serre (GES). Ces objectifs devraient s'arrimer à ce que préconise l' ONUOrganisation des Nations unies pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré.

Un autre objectif pour la Ville est que ses opérations soient carboneutres d'ici 2040 et que l'ensemble de la Municipalité le soit aussi d'ici 2050.

Pour y arriver, la nouvelle maison moyenne serait plus petite et utiliserait une technologie de chauffage et de climatisation beaucoup moins dépendante du gaz naturel et d'autres combustibles fossiles.

Aussi, tous les nouveaux véhicules seraient électriques et aucune voiture n'aurait accès au marché By. Tout nouveau développement urbain se ferait également à proximité du réseau de transport en commun.

Le personnel de la Ville fournira une analyse des coûts au printemps prochain.

Un plan pour planifier l'avenir

On a un rapport important qui va venir devant le conseil en fin d'année et en début d'année prochaine au niveau des enjeux climatiques — un plan pour planifier l'avenir d'Ottawa, autant au niveau du plan officiel des transports que des cibles , a précisé le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

C'est important pour la Ville, un peu comme ce qu'on a fait pour Elgin. On a élargi les trottoirs, on a rapetissé les voies, ce qui donne une opportunité de voir cette transition-là. Que le cycliste, le piéton, les transports en commun soient des solutions de rechange , a-t-il illustré.

Le conseiller Fleury croit qu'Ottawa a connu d'importantes transformations avec l'arrivée du train léger. C'est sur ce type de transformations que la Municipalité veut miser.

Avec les informations de Kate Porter de CBC et de Mathieu Nadon