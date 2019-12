Des navires à l’abri des grands vents dans la baie de Gaspé

Quand Jacques Cartier a planté sa croix ici, en 1534, c’est qu’il se cachait d’une tempête , rappelle le maire de Gaspé.

Daniel Côté affirme qu’il n’est pas rare que des embarcations viennent se réfugier dans la baie lorsque les conditions météorologiques sont difficiles. Il arrive souvent qu’on ait des escales imprévues de bateau de croisières, mais quatre gros navires de transport comme ça, ça fait longtemps qu’on n’a pas vu ça , dit-il.

Ça fait beau à voir dans la baie. On aimerait toujours que le port de Gaspé soit plus dynamique et serve davantage au niveau des besoins économiques du Québec. Cela témoigne, aujourd’hui, de tout le potentiel qu’il y a dans ce port.

Daniel Côté, maire de Gaspé