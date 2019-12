Augmentation de 2,3 % de l'impôt foncier à Baie-Comeau en 2020

Le taux de taxe résidentiel passera à 1,77 $ par tranche de 100 $ d'évaluation. Pour une maison d'une valeur moyenne de 165 000 $, le compte de taxes s'élèvera à 2920 $, soit 66 $ de plus qu'en 2019.

La hausse suit l'inflation, rapporte le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny.

L'indice du prix à la consommation actuellement [indique une inflation de] 2,3 %. C'est pareil pour la taxe municipale, alors il y aura une hausse de 2,3 % qui respecte le coût de la vie. L'ensemble des dépenses municipales sont en augmentation normalement en suivant l' IPCindice des prix à la consommation alors on s'assure de ne pas augmenter la taxe aux citoyens plus haute que la même hausse de 2,3 % , dit le maire.

Avant tout, Yves Montigny voulait s'assurer de puiser de moins en moins dans les surplus cumulés pour équilibrer son budget, ce qui est toujours le cas.

On a une courbe importante de décroissance d'utilisation des surplus pour qu'on arrive autour peut-être de 2022 à ne plus utiliser nos surplus, pour arriver à un budget équilibré. C'est important de faire ça, il faut que la Ville soit autonome, qu'elle soit capable d'avoir autant de revenus que de dépenses et de fonctionner avec un budget équilibré , souhaite le maire.

Les surplus cumulés de la Ville fondent rapidement. Alors qu’ils étaient d’environ 8 millions de dollars à la fin de 2018, ils ne devraient être que de 2,5 millions de dollars à la fin de 2020.

Le budget total passe de 72,4 millions de dollars en 2019 à 76,5 millions de dollars en 2020, une augmentation de 5,7 %. C’est en grande partie la vente d’électricité à l’entreprise GPU.one qui explique la hausse des revenus de Baie-Comeau.

La Municipalité prévoit des investissements de 8,1 millions de dollars en 2020.

Parmi les investissements prévus, on compte l'amélioration du réseau routier, des investissements dans les piscines extérieures et l'agrandissement du 1000 rue de Mingan, pour assurer plus de places en garderies pour les jeunes. Près d’un quart de million de dollars est prévu pour les infrastructures d’eau potable.

Avec les informations d’Alexie André Bélisle